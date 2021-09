Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen liegt in Teltow-Fläming den fünften Tag in Folge über der Marke von 35. Aktuell beträgt der Wert 43,1 (am Vortag 39,1).

5000 Besucher erlaubt

Das Gesundheitsamt des Landkreises macht darauf aufmerksam, dass deshalb ab sofort neue Regelungen in Kraft treten. „Die Personenzahl für Veranstaltungen, Festivals und öffentliche Feste (zum Beispiel Diskotheken, Jahrmärkte und Volksfeste) ist auf höchstens 5000 gleichzeitig Teilnehmende begrenzt“, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Testpflicht ist davon unbenommen, sie gilt bereits bei einer Inzidenz von 20 an fünf aufeinander folgenden Tagen.

Ausnahmen möglich

In besonderen Fällen und auf Antrag kann das Gesundheitsamt Ausnahmen der Personenobergrenze zulassen, sofern dem keine zwingenden infektiologischen Gründe entgegenstehen. Dem Antrag ist ein individuelles Hygienekonzept beizufügen, in dem dargestellt wird, wie die erhöhten Anforderungen des Infektionsschutzes sichergestellt werden. Der Antrag kann per Mail unter gesundheitsamt@teltow-flaeming.de gestellt werden. Die Begrenzung der Personenzahl gilt nicht mehr, wenn die Inzidenz an fünf aufeinander folgenden Tagen wieder unter 35 liegt.

19 Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch für den Landkreis 19 Neuinfektionen binnen eines Tages. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie 7160 Personen mit dem Coronavirus angesteckt.

Impfen statt testen – das Impfzentrum in Luckenwalde ist noch bis 23. September geöffnet. Quelle: Victoria Barnack

Die meisten Infektionen gibt es aktuell in Luckenwalde (37), Blankenfelde-Mahlow (22), Ludwigsfelde (12) sowie Niedergörsdorf und Niederer Fläming (jeweils 10). Die Zahl der Verstorbenen liegt seit Tagen unverändert bei 209.

Tests ab 11. Oktober kostenpflichtig

Das Gesundheitsamt weist nochmals darauf hin, dass die Corona-Bürgertests ab 11. Oktober kostenpflichtig werden. Ausgenommen davon sind nur Personen, für die es keine Impfempfehlung gibt, also beispielsweise Schwangere.

Von Elinor Wenke