Teltow-Fläming

Die Corona-Situation in Teltow-Fläming bleibt besorgniserregend. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg am Sonntag auf 177 (Sonnabend 167,1) und erreichte damit einen neuen Höchststand. Zudem meldet das Gesundheitsamt des Landkreises einen neuen Todesfall, sodass jetzt seit Beginn der Pandemie 24 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind.

Insgesamt haben sich im Landkreis seit März dieses Jahres 1887 Einwohner mit dem Coronavirus infiziert, das sind 150 mehr als vor dem Wochenende. Allein von Freitag zu Sonnabend gab es 99 Neuinfektionen. Aktuell sind 535 Menschen infiziert. Rund 1300 Patienten gelten inzwischen als genesen.

Neuinfektionen in Kitas und Schulen

Meldungen über Neuinfektionen gab es in der vorigen Woche aus zwei Kitas in Luckenwalde und Großbeeren sowie einer Grundschule in Luckenwalde. Auch in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Wünsdorf gab es laut Gesundheitsamt des Landkreises Positivbefunde. Infektionen wurden aus Senioreneinrichtungen in Mahlow, Zossen und Trebbin bekannt.

Teilweise Notstand in Krankenhäusern

Silke Neuling, Leiterin des Krisenstabes Teltow-Fläming, mahnt zu höchster Vorsicht: „Vermeiden Sie alle unnötigen Kontakte! Ich höre von Weihnachtsbaumverkäufen mit Glühwein und Bratwurst, von Puppentheater für Kitas, von Gottesdiensten mit bis zu 500 Personen und Verabredungen zu Protestgängen. Bitte meiden Sie solche Events!“ Die Krankenhäuser im Land hätten teils den medizinischen Notstand ausgerufen. „Viele beatmungspflichtige Patienten schaffen es nicht zurück ins Leben“, so Neuling.

Von Elinor Wenke