Teltow-Fläming

Die Corona-Infektionszahlen stagnieren in Teltow-Fläming auf niedrigem Niveau. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 16,5 und weist damit den gleichen Wert im am Vortag auf. Allerdings hat der Landkreis Teltow-Fläming im Land Brandenburg den derzeit höchsten Inzidenzwert; für das gesamte Land liegt er bei 7,8.

Keine weiteren Todesfälle

Das Robert-Koch-Institut meldete am Freitag nur drei Neuinfektionen, am Vortag hatte es gar keine gegeben. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie inzwischen 6861 Personen mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle liegt unverändert bei 208. Nur gut 100 Menschen in Teltow-Fläming sind aktuell infiziert, die meisten in Blankenfelde-Mahlow, Ludwigsfelde und Luckenwalde.

Thermen öffnen wieder

Landesweit gelten aufgrund gesunkener Infektionszahlen weitere Lockerungen. So dürfen auch in Teltow-Fläming Schwimmhallen, Thermen und Saunen wieder öffnen. Für den Eintritt benötigt man allerdings einen aktuellen Negativtest, einen Impfnachweis oder eine Genesenenbescheinigung. Die Maskenpflicht besteht weiterhin.

Von Elinor Wenke