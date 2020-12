Teltow-Fläming

Die Corona-Lage in Teltow-Fläming bleibt äußerst ernst. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Wochenende kurzzeitig unter die 200-Marke gefallen war, lag sie am Montag bei 201,1. Das Gesundheitsamt meldete 37 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 2251 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell sind 681 Einwohner infiziert und 32 Todesfälle seit Beginn der Pandemie zu beklagen. 1506 Patienten gelten inzwischen als genesen.

Norden am stärksten betroffen

Am meisten betroffen ist der Norden mit 145 Fällen in Blankenfelde-Mahlow, 136 in Ludwigsfelde und 104 in Zossen. Aber auch der Süden bleibt nicht verschont. 72 Fälle sind in Dahme registriert und 41 in Luckenwalde. Besonders stark ist das Infektionsgeschehen laut Landkreis in der stationären und mobilen Pflege. Derzeit gibt es in elf Einrichtungen Quarantänen. Größere Ausbrüche in Flüchtlingsunterkünften sind nicht zu verzeichnen. Dafür nehmen die Fälle in den Kitas zu. Erschwerend wirke sich dort auch der Krankenstand aus, der nicht coronabedingt sei, heißt es aus dem Gesundheitsamt. So musste zum Beispiel die DRK-Kita „Löwenzahn“ in Großbeeren schließen.

Krankenhäuser suchen Helfer

Das Evangelische Krankenhaus in Ludwigsfelde und das KMG-Klinikum Luckenwalde arbeiten personell am Limit und suchen freiwillige Kräfte mit medizinischen oder pflegerischen Kenntnissen, die den Fachkräften zur Hand gehen und diese entlasten könnten. Interessierte können sich unter sylvia.unger@diakonissenhaus.de oder j.bindemann@kmg-kliniken.de melden.

Appell: „Bring Corona nicht zur Oma“

Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) appelliert mit Blick auf die Weihnachtstage an die Bürger: „Bring Corona nicht zur Oma – dieser Slogan aus dem Frühjahr ist wichtiger denn je“, sagt die Kommunalpolitikerin. Dies gelte für Besuche zu den Feiertagen in den Pflegeheimen, aber auch für den Weihnachtsurlaub aus der Heimbetreuung zu Hause. „Auch im Familienkreis gilt es, Kontakte zu beschränken und Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Nur so können wir das Virus aus den Heimen fernhalten und auch das Personal schützen“, so Wehlan.

Von Elinor Wenke