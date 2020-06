Luckenwalde

„Eine finanzielle Katastrophe sieht anders aus“, sagte Kreiskämmerer und Beigeordneter Johannes Ferdinand ( CDU) am Montag im Ausschuss für Haushalt und Finanzen. In echte Geldprobleme bringt die Coronakrise den Landkreis Teltow-Fläming nicht. Derzeit rechnet der Chef der Kämmerei mit einem Minus von etwa einer halben Million Euro.

Was für viele Menschen, Städte und Gemeinden nach viel Geld klingt, kann der wirtschaftlich potente Kreis verkraften. Der gesamte Haushalt 2020 hat immerhin ein Volumen von über 300 Millionen Euro. Ein Kreistagsbeschluss beispielsweise für einen Nachtragshaushalt sei bisher nicht nötig, so der Kämmerer.

Gesundheitsamt braucht wohl 240.000 Euro mehr

Der größte Teil des ungeplanten, coronabedingten Minus kommt von der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming. Mit rund 1,4 Millionen Euro weniger rechnet die kreiseigene VTF am Jahresende. Für das Gesundheitsamt stehen inzwischen 240.000 Euro an Mehrkosten zu Buche. Die seien allerdings noch nicht komplett ausgegeben, sagte Ferdinand, sondern eher ein Richtwert.

Mit kleineren Beträgen unter anderem aus dem Straßenverkehrsamt, dem Personalwesen und dem Kreistag steht unter dem Strich vorläufig ein Defizit über 1,7 Millionen Euro.

Zahlen und Fakten Mit knapp über 1,7 Millionen Euro beziffert der Kämmerer die Mehrausgaben wegen der Coronakrise aktuell. Über 1,45 Millionen Euro macht der ÖPNV aus, weil der VTF viele Einnahmen fehlen. Zweitgrößter Posten ist das Gesundheitsamt. Auch im Straßenverkehr, beim Kreistag und im Bereich Landwirtschaft gab es ungeplante Ausgaben. Sie liegen allesamt bei rund 7000 Euro. Deckungsquelle Nummer Eins ist das Personal, weil weiterhin eingeplante Stellen unbesetzt sind. Die Kämmerei, das Jugendamt und das Sozialamt steuern je einen fünfstelligen Betrag bei, um die Mehrkosten zu decken. Auf einen Kassenkredit musste der Landkreis auch während der Coronakrise nicht zurückgreifen.

Etwa 70 Prozent davon kann der Kreis TF selbst ausgleichen, weil er – ebenfalls coronabedingt – an anderen Stellen spart. Allem voran das Personal. Fast 1,2 Millionen eingeplante Euro kann der Kreis nicht ausgeben, weil sich zu wenige, keine passenden oder überhaupt keine Bewerber für die offenen Posten finden. Vor der Coronakrise fehlten der Verwaltung fast 70 Mitarbeiter. Inzwischen sind es 90 offene Stellen, darunter auch 23 Bewerbungsverfahren, die wegen Corona ausgesetzt werden mussten.

Wehlan : „Noch nicht am Ende der Fahnenstange“

Auch wenn das Minus am Jahresende noch überschaubar ist, mahnt Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke). „Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt“, sagte sie am Montag im Haushalts- und Finanzausschuss.

„ Berlin ist direkt vor unserer Haustür“, sagte Wehlan. Die Entwicklung in der Hauptstadt beobachtet man im Kreishaus stets aufmerksam. Denn die Mehrheit der infizierten Einwohner von TF lebt im Kreisnorden. Bei 14 Fällen wurde inzwischen nachgewiesen, dass sie sich in Berlin angesteckt haben. Das ist in etwa jeder zehnte Corona-Infizierte aus Teltow-Fläming.

Eine zweite Coronawelle im Herbst könnte der Kasse des Kreises noch einmal deutlich zusetzen. Aus den bisher angesetzten 240.000 Euro Mehrausgaben allein im Gesundheitsamt könnte dann schnell eine halbe Million werden. Aus dem Budget des Fachamtes wurde bisher zum Beispiel der Wachschutz bezahlt. Er sichert derzeit unter anderem die Besucherschleuse im Kreishaus. Auch Schutzausrüstung und Tests sowie die Ausstattung in den Abstrichzentren ist einberechnet.

Nur über eine Schleuse kommen Besucher derzeit ins Kreishaus. Den Einlass kontrolliert der Wachschutz. Quelle: Victoria Barnack

In einem Punkt hatte der Landkreis jedoch Glück im Unglück. „An die ganz raren, teuren Schutzausrüstungen zu Beginn der Krise sind wir gar nicht erst rangekommen“, erzählt der Kämmerer. Andere Landkreise haben dafür Millionenbeträge ausgegeben. Auch auf teure Unterstützung der Bundeswehr konnte TF verzichten, indem es das eigene Personal aus anderen Bereichen aus dem Kreishaus ins Gesundheitsamt beordert hatte.

Weiter Angst vor Afrikanischer Schweinepest

Aber auch ohne zweite Coronawelle sieht Landrätin Wehlan die Schäfchen noch nicht ganz im Trockenen. „Wir müssen auch alles beachten, was sich mit möglichen anderen Krankheiten verbindet“, sagte sie und meint die Afrikanische Schweinepest, die allerdings keine Menschen befällt. Würde die in TF ausbrechen, reicht ein sechsstelliger Betrag sicher nicht aus, um die Seuche einzudämmen. „Damit würden sich wieder hohe Kosten für Schutzausrüstung und Tests verbinden“, sagte Wehlan.

Auch der Sommer kann dem Landkreis noch teuer werden, denkt man an das vergangene Jahr zurück. Die Kosten der Großschadenslage wegen eines Großbrandes bei Felgentreu lagen 2019 bei rund 570.000 Euro.

Von Victoria Barnack