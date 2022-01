Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gibt es inzwischen in vielen Orten in Teltow-Fläming. Doch Politiker verschiedenster Parteien sehen sie kritisch und mahnen jetzt sogar davor, dabei mitzumachen.

Wie hier in Jüterbog finden immer montags auch in vielen anderen Orten in Teltow-Fäming Demos gegen die Corona-Maßnahmen statt. Quelle: Uwe Klemens