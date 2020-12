Teltow-Fläming

An verschiedenen Orten im Landkreis Teltow-Fläming gibt es an Silvester Böllerverbotszonen. Betroffen sind die Städte Jüterbog, Luckenwalde, Ludwigsfelde, Trebbin und Zossen sowie die Gemeinde Rangsdorf. Schon am 16. Dezember hatte der Landkreis für den 31. Dezember und 1. Januar öffentliche Bereiche fest, in denen nicht nur eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sondern auch die Verwendung von Pyrotechnik untersagt ist.

Die konkreten Orte wurden in einer Allgemeinverfügung auf Vorschlag der Bürgermeister und des Amtsdirektors sowie anhand von Erfahrungen der Polizei festgelegt und abgestimmt. Aber auch außerhalb der festgelegten Bereiche gelten die Regelungen der aktuellen Eindämmungsverordnung (Kontaktbegrenzung, Abstände, Mund-Nasen-Bedeckung und Alkoholverbot im öffentlichen Raum).

Wo sind Böller in Teltow-Fläming verboten? Stadt Jüterbog Marktplatz Stadt Luckenwalde Am Nuthefließ 2 (Parkhaus, Außenbereich Kreishaus), Elsthal (Fischtreppe, Tausendjährige Linde), Haag (Nuthepark), Stadtpark, einschließlich Festwiese, Teichwiesenweg (BMX-Trail) Stadt Ludwigsfelde Ahrensdorfer Kieskuten, Aktivpark inkl. Skaterpark / Fläche unter der Brücke, August-Bebel-Sportplatz, Ernst-Thälmann-Straße (Kreisverkehr), Märkische Straße (Spiel- und Sportpark), Potsdamer Straße (Geh- und Radweg im Abschnitt Karl-Liebknecht-Straße bis Salvador-Allende-Straße), Rathausplatz Gemeinde Rangsdorf Am Strand (Strandbad Rangsdorf) Stadt Trebbin Marktplatz, Waldstraße (Löwendorfer Aussichtsturm) Stadt Zossen Marktplatz

Mit dem Verbot der Verwendung von Pyrotechnik zum Jahreswechsel sollen nicht nur unkontrollierte Menschenansammlungen verhindert, sondern auch das potenzielle Verletzungsrisiko gemindert werden. Dies diene der Entlastung der Einsatz- und Hilfskräfte und halte Kapazitäten des Gesundheitsdienstes frei, hieß es vom Landkreis. Landrätin Kornelia Wehlan erklärte: „Wichtiger als alle Verbote ist die Eigenverantwortung der Bürger, an die ich noch einmal mit Nachdruck appelliere. Kein Feuerwerk der Welt ist es wert, dass Menschen sich infizieren oder verletzen.” Böller- und Alkoholverbote sollen zudem unnötige Einweisungen in Krankenhäuser und damit die Belegung von dringend für Corona-Patienten benötigten Betten reduzieren. So begründete das Bundesinnenministerium auch das generelle Verkaufsverbot für Silvesterfeuerwerk im Jahr 2020.

Polizei wird Feuerwerksverbot kontrollieren

Jörg Menschner, Dienstgruppenleiter der Polizei für den Landkreis mit Sitz in Luckenwalde, erklärte, dass es vom konkreten Geschehen in der Nacht abhänge, wie weit die Polizei vor Ort kontrollieren kann. „Wenn wir genügend Kräfte zur Verfügung haben, können wir an den Böllerverbotszonen präsent sein. Bei Streifen werden erkannte Verstöße natürlich auch außerhalb geahndet.“ Er hofft auf einen ruhigen Silvester: „Sonst die Jahre konnten wir uns problemlos darauf vorbereiten, aber in diesem Jahr ist die Lage unklar. Im Zweifelsfalle haben wir auch Unterstützungskräfte von der Bereitschaftspolizei.“

Von Conrad Wilitzki