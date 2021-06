Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Teltow-Fläming unverändert bei 14,7. Das Robert-Koch-Institut meldete am Mittwoch zwei neue Coronafälle aus dem Kreis. Das sind genauso viele wie am selben Tag vor einer Woche. Die Zahl der Infektionen ist damit auf 6.879 gestiegen. Corona-Todesfälle kamen nicht hinzu.

Inzwischen gibt es nur noch knapp 50 aktive Infektionen im Landkreis, die meisten davon in Blankenfelde-Mahlow (26) und Ludwigsfelde (16). In zahlreichen Städten und Gemeinden gibt es keine akuten Fälle mehr.

Zum Sinken der Infektionszahlen dürften auch die Schutzimpfungen gegen das Coronavirus in den vergangenen Wochen und Monaten beigetragen haben. Mehr als 50.000 davon wurden im Luckenwalder Impfzentrum verteilt. Derzeit gibt es reichlich freie Termine. Sie können online oder telefonisch gebucht werden.

Seit einer Woche bekommen die Geimpften nach ihrer zweiten Spritze auch gleich den Code für den digitalen Impfausweis am Ende in die Hand gedrückt. Mit diesem Code können die Impfungen in einer der offiziellen Apps auf dem Handy registriert werden.

Für alle Menschen, die schon mit beiden Impfungen fertig sind, besteht vorerst kein Handlungsbedarf. Denn wer in den vergangenen Monaten seine Termine im Impfzentrum in Luckenwalde hatte, bekommt das Zertifikat automatisch per Post zugeschickt. Wie der Landkreis berichtet, soll der Versand der Briefe Ende dieser Woche beginnen.

Diese Apotheken stellen das Impfzertifikat aus

Selbst aktiv werden müssen jene Impflinge, die beim Hausarzt die Corona-Schutzimpfung erhalten haben. Wie das Land mitteilt, werde es wohl noch mindestens einen Monat dauern, bis die Software in den Praxen entsprechend umgestellt ist. An das digitale Impfzertifikat kommen die Patienten vorerst nur über die Apotheken. In Teltow-Fläming beteiligen sich zahlreiche Anbieter. In der Kreisstadt Luckenwalde beispielsweise stellen alle Apotheken den Code für den digitalen Impfausweis aus. In den Städten Ludwigsfelde, Jüterbog, Trebbin und in Blankenfelde-Mahlow gibt es das nötige Schreiben ebenfalls in mehreren Apotheken. Eine Liste alle Anbieter gibt es online unter www.mein-apothekenmanager.de.

