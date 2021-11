Teltow-Fläming

Das Interesse an Impfungen wächst mit den steigenden Corona-Inzidenzen. Seit Mitte September ist allerdings das Impfzentrum in Luckenwalde geschlossen. Der Landkreis Teltow-Fläming setzt beim Impfen daher aktuell auf die Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Der Landkreis empfiehlt allen Impfwilligen aktuell, sich an das Gesundheitsamt zu wenden oder direkt an einen der rund 80 niedergelassenen KVBB-Ärzte in den Städten und Gemeinden, die sich an der Covid19-Impfaktion beteiligen. In Kürze soll auch das Krankenhaus Ludwigsfelde wieder ein Impfangebot machen, wie Landrätin Kornelia Wehlan mitteilt.

Impfwillige sollen sich telefonisch in den Praxen melden

In jedem Fall sollten sich Impfwillige in der jeweiligen Arztpraxis telefonisch melden, da die Praxen Impfzeiten unterschiedlich regeln. Ärzte wie etwa der Großbeerener Christian Schäfer impfen auch bei unterschiedlichen Impfaktionen in der Gemeinde. „Zurzeit haben wir es vor allem mit Boosterimpfungen zu tun“, sagt er. „Aber es kommen auch noch Menschen zur Erst- oder Zweitimpfung.“

Wer älter als 60 Jahre ist, kann sich bei seinem Hausarzt um eine Boosterimpfung bemühen. Allerdings sollten die Zweitimpfung sechs Monate zurückliegen.

In folgenden Arztpraxen in Teltow-Fläming ist derzeit eine Impfung möglich:

Am Mellensee

Praxis Dr. med. Tatjana Karl, Schulstraße Saalow 1, 03377 202700Dr. med. Volker Bugge, Am See 34, 033703 70802Markus Paetzold, Zossener Allee 39, 033703 7262

Baruth/Mark

Dr. med. Barbara Stubbe, Rudolf-Breitscheid-Str. 35, 033704 66263 Dipl.-Med. Ralf Sonnabend, Siedlung 5, 033745 50260 MVZ Gesundheitszentrum Dr. med. Peter Bischof, Rudolf-Breitscheid-Str. 74 B, 033704 66301

Blankenfelde-Mahlow

Med. Einrichtung GmbH Blankenfelde Dr. med. Ines Liebold, Karl-Liebknecht-Straße 19 b-e, 03379 371937Dr. med. Michael Emer, Jühnsdorfer Weg 2, 03379 372023Praxis Angela Littschwager, Karl-Liebknecht-Str. 19 B-E, 03379 371929Dipl.-Med. Ellen Gruner Waldemar Hoffmann, Karl-Liebknecht-Straße 32, 03379 370990Dipl.-Med. Birgit Augustin und Kollegen, Am Bahnhof 4, 03379 372521Dres. med. H. Scholz/M. Sebastian/ St. Schilling, Bahnhofstr. 1, 03379 39423Dipl.-Med. Heike Warda/Dr. med. Margarete Schultz, Zossener Damm 42, 03379 371489Dr. med. Martina Scholz, Trebbiner Str. 21, 03379 39436 Dipl.-Med. Astrid Krizek, Karl-Marx-Platz 1, 03379 209140 Dipl.-Med. Uwe Ziesche/Natalie Seidel, Trebbiner Str. 41, 03379 313800Dr. med. Claudia Grothe, Heimstättenstr. 6, 03379 39437 Praxis Alexandra von Kornatzky/Katrin Runge, Beethovenstr. 36, 03379 5929044Praxis Annette Brauer, Poststr. 2, 03379 4469190 Praxis Dr. med. Wei Liu, Jühnsdorfer Weg 11, 03379 371255Praxis Andreas Becker, Zum Erlenbruch 1, 033708 930027

Dahme/Mark

Dipl.-Med. Steffi Ring, Luckauer Chaussee 4, 035451 8236

Großbeeren

Dres. med. Ch. Schäfer/M. Lachmann/ F. Säger, Berliner Str. 32, 033701 74390 Praxis Anne Weyde/Antje Rätzer, Berliner Str. 32, 033701 55488

Jüterbog

Dipl.-Med. Arianne Schmidt-Kunter, Am Dammtor 6, 03372 432326 Dr. med. Kerstin Höckert, Pferdestr. 38, 03372 405412 Dres. med. R. Zielke/St. Thor und K. Maslak-Lehmann, Am Zinnaer Tor 7, 03372 42030 Dipl.-Med. Birgit Schütze, Geschwister-Scholl-Str. 9, 03372 400931 Abeer Klaus, Schillerstraße 34, 03372 444495 Rüdiger Schmidt, Goethestr. 4, 03372 4446929 Friedhelm Fouquet, Am Dammtor 8, 03372 3999670Praxis Kathrin Neubert, Am Dammtor 6-8, 03372 432555

Luckenwalde

Dr. med. Alf Erdmann, Saarstr. 1, 03371 620359 Dipl.-Med. Martina Schuster, Schützenstr. 58, 03371 620280 Dr. med. Kristina Niedrig, Zinnaer Str. 27-28, 03371 642170 Praxis Dipl.-Med. Christina Kolbe, Puschkinstr. 19, 03371 632517 Frau Brit Ukrow, Poststr. 8, 03371 636444 Dr. med. Lothar Niedrig, Zinnaer Str. 27-28, 03371 642170 Dipl.-Med. Arne-Andreas Seemann, Dahmer Str. 25, 03371 611350Praxis Dr. med. Kerstin Iffländer, Schützenstr. 8, 03371 611313Dipl.-Med. Harald Weber, Schützenstr. 58 B, 03371 620240 Dipl.-Med. Andrea Repnack, Rudolf-Breitscheid-Str. 63, 03371 621794 Christian Richter, Berkenbrücker Chaussee 7a, 03371 632060 Praxis Dr. med. Ines Eichler/Dipl.-Troph. Grit Hoyer, Markt 5, 03371 611120 Praxis Dr. med. Daniela Siegert, Fontanestr. 16 A, 03371 5919084

Ludwigsfelde

Praxis Petra Reimann/Dr. med. Angelika Siebert-Westram, Albert-Tanneur-Str. 25, 03378 804926Dr. med. Sabine Schultz, Albert-Tanneur-Str. 32 Frau, 03378 803680 Praxis Mandy Volknant/Dr. med. Sarah Moser, Potsdamer Str. 55 B, 03378 870174Praxis Dr. med. Bernd Büchse, Str. der Jugend 63-65, 03378 804986 Dr. med. Ute Günther/Dr. med. Esther-Evelyn Hildebrandt, Rudolf-Breitscheid-Str. 27, 03378 878000Praxis Dr. med. Anke Settgast, Potsdamer Straße 109 a, 03378 802582Dr. med. Jörg Kaufmann/Tina Rüssmann, Am Bahnhof 4, 03378 206800Dipl.-Med. Sabine Haußmann, Rudolf-Breitscheid-Str. 77-79, 03378 513256 Dipl.-Med. Carmen Scholz, Fichtestr. 1, 03378 86940Dr. med. Christian Settgast, Potsdamer Straße 109 a, 03378 804715 Dipl.-Med. Krystyna Mette, Albert-Tanneur-Str. 27, 03378 802184Frau Gabriele Hansdorfer, Rathausstr. 2, 03378 804923 Dr. med. Annette Bröße und Jörg Thelen/Inga Klätschke, Potsdamer Straße 120 a, 03378 804631Dr. med. Daniela Schmidt-Stuke u. Khatuna Köhler, Str. der Jugend 22, 03378 804837 Praxis Konstanze Jechow, Albert-Tanneur-Str. 27, 03378 802184

Nuthe-Urstromtal

MVZ Luckenwalde, Elisabeth Feldt, Kastanienweg 16, 033733 50205 Frau Diana Perske/Dr. med. Ilka Schott, Am Sportplatz 10, 03371 4063672

Rangsdorf

Dipl.-Med. Michaela Albrecht, Am Stadtweg 27, 033708 73144Dr. med. C. Wilde/C. Steinbeiß/ Dipl.-Med. U. Kühn/H.-J. Freytag, Seebadallee 1, 033708 20416Sylva Scharf, Seebadallee 13a, 033708 20637

Trebbin

Regina Duncker/Jana Strutzenberg, Parkstr. 11, 033731 80880MVZ Trebbin Peter Oberbarnscheidt, Industriestr. 4, 033731 303520Dipl.-Med. Hans-Georg Münchow, Berliner Str. 43, 033731 15335 Dr. med. Oliver Kadecki, Nöhringswinkel 16, 033731 15437 Praxis Dr. med. Sandra Arendt, Goethestr. 11 a, 033731 17089

Zossen

Dr. med. Bent Kurzweg/Thomas Gaide, Breite 2 A, 03377 301227Dr. med. Bodo Krüger, Weinberge 4, 03377 301244 Dr. med. Annette Bröße und Jörg Thelen/Inga Klätschke, Glienicker Straße 1, 03378 804631Andreas Leese, Berliner Allee 28, 033702 66376 Praxis Anne Fehrle, Baruther Str. 7/8, 03377 302288 Praxis Dr. med. Sandra Lach, Dorfstr. 60, 033731 15301Praxis Dr. med. Katharina Rosenbeck, Dorfstr. 60, 033731 15301Praxis Heike-Karen Schmidt, Am Kietz 17, 03377 200593Praxis Sebastian Wree, Schwerinallee 22, 033764 60560

