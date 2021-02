Mit der Kampagne „Gedeckter Tisch & gemachtes Bett“ will die gebeutelte Gaststätten- und Hotel-Branche auf die Existenzängste in ihren Häusern aufmerksam machen. Wie und warum jetzt, erklären zwei Akteure aus Teltow-Fläming.

Gastwirt, Koch und Hotel-Betreiber Karsten Ulrich vom Gasthof mit Pension "Zum Löwen" in Löwenbruch (Stadt Ludwigsfelde/Landkreis Teltow-Fläming) beteiligt sich am 1. März an der Dehoga-Kampagne „Gedeckter Tisch & gemachtes Bett“Kampagne „Gedeckter Tisch & gemachtes Bett“ Quelle: privat