Teltow-Fläming

Wer sich mit dem Coronavirus infiziert, wird inzwischen nicht mehr automatisch vom Gesundheitsamt nach seinen Kontakten befragt. Das geht aus einer Mitteilung der Kreisverwaltung hervor. Darin heißt es: „Der Fokus der Kontaktpersonenermittlung wird nur noch auf Einrichtungen mit vulnerablen Gruppen, wie Alten- und Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen, Krankenhäuser und Gemeinschaftsunterkünfte gelegt.“

Bisher meldete sich die Behörde telefonisch bei allen Infizierten und fragte nach Symptomen und Kontakten, die es kurz vor Ausbruch der Infektion gab.

Keine Quarantänebescheide nach Corona in TF mehr

Schon in den vergangenen Wochen hat das Gesundheitsamt die Bekämpfung der Pandemie umgestellt, um den täglich hunderten Neuinfektionen nachkommunen zu können.

So werden Quarantänebescheide nicht mehr automatisch an alle Infizierten verschickt. Diese kamen in den vergangenen Wochen ohnehin meist erst zum oder nach dem Ende der Isolation an. Grund sind die vielen Fälle jeden Tag und dass die Bundeswehr seit Mitte März keine Soldaten mehr zur personellen Unterstützung im Kreishaus hat.

Seit zwei Wochen werden außerdem positive Ergebnisse der PCR-Tests direkt vom Labor an die Behörde gemeldet. So fällt die Meldung durch die Infizierten selbst oder durch die Hausärzte weg. Außerdem müssen die Mitarbeiter im Gesundheitsamt mittlerweile keine aktuellen Zahlen an Wochenenden und Feiertagen mehr melden. Das entlaste die Beschäftigten, hatte Sozialdezernentin Kirsten Gurske bereits vergangene Woche erklärt.

Nun werden also auch die Kontakte der Infizierten nur noch in einem kleineren Umfang mit weniger Aufwand ermittelt. „Ziel ist es, weiter den Meldepflichten nachzukommen, die Indexpersonen zu kontaktieren und Ausbrüche in Gemeinschafts- oder Pflegeeinrichtungen zu bekämpfen beziehungsweise einzudämmen“, erläutert die Verwaltung. Ende vergangener Woche hatte es Coronafälle in rund 20 Pflege- und Behinderteneinrichtungen im ganzen Landkreis gegeben. Auch eine Vielzahl von Kitas und Schulen ist momentan betroffen.

Inzidenz in TF steigt auf 1392

Dienstag wurden 551 Neuinfektionen aus Teltow-Fläming gemeldet. Das sind 32 mehr als am selben Tag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Vergleich zum Montag leicht gestiegen von 1361 auf 1392. Auch das ist höher als vor einer Woche (1341). Neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden nicht gemeldet.

Von Victoria Barnack