Luckenwalde/Zossen

Die Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Teltow-Fläming ist für private Terminanfragen weiter unerreichbar. „Wir prüfen derzeit alle Möglichkeiten, demnächst wieder Einzelanträge ohne vorherige Terminanfragen zu bearbeiten“, antwortete das Straßenverkehrsamt auf eine Anfrage der MAZ. Bis auf Weiteres aber gilt seit Montag, dem 6. Juli, ein vorläufiger Annahmestopp für Terminanfragen.

E-Mail wird nicht bearbeitet

Leser Dirk Pöthke berichtete in der vergangenen Woche am Telefon: „Über Tage hinweg, habe ich versucht, jemanden beim Straßenverkehrsamt zu erreichen.“ Vergeblich. „Wie soll ich so mein Kfz ummelden?“ Niemand sei ans Telefon gegangen, berichtet Pöthke. Auf Nachfrage beim Kreis habe man ihn auf die Internet-Seite verwiesen. Als er über die Website daraufhin eine Anfrage per Mail stellte, bekam er eine automatische Mailantwort: „Ihre E-Mail wird nicht bearbeitet oder weitergeleitet. Es werden ab sofort keine schriftlichen oder telefonischen Anfragen bearbeitet. Bitte informieren Sie sich auf der Internetseite des Landkreises.“

Anzeige

Annahmestopp für Kfz-Zulassungen

Doch auch dort fand Dirk Pöthke nur den Hinweis, dass es in der laufenden Kalenderwoche „leider keine Termine“ mehr gibt. Wie das Straßenverkehrsamt auf Nachfrage der MAZ zudem bestätigte: „Das hohe Antragsaufkommen hat dazu geführt, dass in dieser Woche (28. Kalenderwoche) leider keine Termine für die Kfz-Zulassung mehr vergeben werden können. Auch die nächste Woche (29. KW) ist terminlich bereits stark ausgelastet. Deshalb können ab 6. Juli, 15 Uhr vorübergehend keine telefonischen Terminanfragen und E-Mails an die Zulassungsstelle bearbeitet werden.“ Wie etwa private Käufer von Gebrauchtwagen ihr Auto ummelden sollen, wenn es keine Möglichkeit gibt, die Zulassungsstelle zu erreichen, blieb unbeantwortet.

Weitere MAZ+ Artikel

Auch bei Neuwagen hakt es

Doch nicht nur private Fahrzeugan und -ummelder berichten über Schwierigkeiten bei der Terminvergabe. Neuwagen, die zu einem Termin bestellt waren, stehen zurzeit länger in den Autohäusern. Die Kunden warten länger als geplant auf ihr Auto, weil auch die Autohäuser nur begrenzte Termine bei der Zulassungsstelle bekommen. „Grund dafür sind die beschränkten personellen und räumlichen Ressourcen im Zusammenhang mit der Corona-Umgangsverordnung des Landes Brandenburg“, schreibt die Zulassungsbehörde.

Telefonhotline weiter besetzt

Immerhin ist das Straßenverkehrsamt in diesem Fall grundsätzlich erreichbar: „Die Telefonhotline ist unter 03377/30 58 30 weiterhin besetzt. An dieser Telefonhotline werden derzeit ausschließlich Termine an Autohäuser und Zulassungsdienste vergeben. Auch diese erhalten weiterhin nur nach vorheriger Terminabstimmung Zutritt zu einer Zulassungsstelle. Sie können mehrere Anträge – maximal 15 Vorgänge – an einem Tag zur Bearbeitung einreichen“, heißt es. Dafür müsse aber bei der vorhandenen Personalkapazität deutlich mehr Bearbeitungszeit geplant werden. Und weiter: „Aufgrund der zahlreichen Nachfragen muss damit gerechnet werden, dass die Telefonhotline zeitweilig nicht erreichbar ist.“

Widersprüchliche Angaben

Ob sich dieser Zustand in der kommenden Woche ändert, bleibt ungewiss. Der Landkreis sei um eine Lösung der Probleme bemüht, verweist aber weiterhin auf die Internet-Seite, die indes widersprüchliche Informationen bietet. Während im Text über den vorübergehenden Annahmestopp informiert wird, heißt es in der Infobox, dass Sprechzeiten nur nach Terminvereinbarung und telefonisch möglich sind.

Von Udo Böhlefeld