Teltow-Fläming

Die Kosten steigen für Öl, Gas, Sprit und Strom. Das bekommen jetzt auch die Städte und Gemeinden in Teltow-Fläming zu spüren. Bei einer Umfrage der MAZ haben alle befragten Kommunen angegeben, dass sie die Teuerung unmittelbar bemerken. Auch die Kreisverwaltung ist betroffen und muss den noch nicht beschlossenen Haushalt überarbeiten.

„Die höchsten Zuwächse haben wir bei den Schulen“, berichtete der Kreiskämmerer Johannes Ferdinand (CDU) kürzlich. Mehrere Gymnasien und Förderschulen in Teltow-Fläming befinden sich in denkmalgeschützten Gebäuden und sind bis heute nur schlecht wärmegedämmt. „Wegen des Coronavirus muss in den Klassen jetzt viel gelüftet und dann wieder geheizt werden“, berichtet Ferdinand, „das macht sich in den Kosten bemerkbar.“

Mehrere Schulen, wie das Luckenwalder Friedrich-Gymnasium, sind in denkmalgeschützten Gebäuden untergebracht. Quelle: Hartmut F. Reck

Der Landkreis wird deshalb seinen Haushaltsentwurf mit aktuellen Zahlen versehen, bevor er voraussichtlich im Mai vom Kreistag beschlossen wird. Als der Entwurf im Herbst entstand, habe man die Betriebskosten bereits überprüft, berichtet Landrätin Kornelia Wehlan (Die Linke). „Damals gab es noch keinen Handlungsbedarf. Das hat sich in den vergangenen Wochen geändert“, sagt sie.

Nuthe-Urstromtal: Kosten für Fahrzeuge verdoppelt

Den Städten und Gemeinden geht es ähnlich. Viele von ihnen haben den Haushalt bereits beschlossen. „Wir haben die Kreisumlage mit 41 Prozent geplant“, sagt Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin (parteilos). Erst jetzt wurde bekannt, dass es nur 40 Prozent werden. Davon profitieren mehrere Städte und Gemeinden im Landkreis in unterschiedlich großen Summen. Für Nuthe-Urstromtal macht das ein Plus von rund 80.000 Euro. „Das verschafft uns ganz leicht Luft“, sagt Scheddin. „Es wird aber nicht reichen.“

Die große Kommune merkt die Preissteigerungen an allen Ecken und Enden. „So ist das in einer Flächengemeinde leider“, sagt der Bürgermeister. Seine Mitarbeiter müssen viele Kilometer zurücklegen. „Allein die Kosten für die Fahrzeugflotte des Bauhofs haben sich verdoppelt“, berichtet er. „Auch jeder einzelne Feuerwehreinsatz wird dadurch jetzt teurer. Es betrifft uns überall, wo Technik im Einsatz ist. Logisch, dass das ein Loch in die Kasse reißt. “

Niedergörsdorf spürt gestiegene Energiepreise in Grundschule

So drastisch formuliert es Niedergörsdorfs Kämmerin Martina Schlanke noch nicht. Das Finanzministerium hat inzwischen höhere Schlüsselzuweisungen in Aussicht gestellt. Mit dieser Summe könnte man womöglich erhöhte Betriebskosten abfedern, erklärt Schlanke. Genaue Zahlen kann sie aber noch nicht nennen. „Die Kosten für unsere Dieselfahrzeuge beispielsweise werden wir uns genau ansehen müssen“, sagt sie. „In der Grundschule in Blönsdorf haben wir eine Ölheizung. In beiden Bereichen werden sich die Preise sicher erhöhen.“

Jüterboger fürchten weiter steigende Energiepreise

In Jüterbog waren die steigenden Energiepreise in dieser Woche ebenfalls Thema. Im Bauausschuss äußerten einige Stadtverordnete mit Blick auf die Haushaltsplanung für 2022 ihre Sorge, dass die Preise weiter explodieren und die Stadt am Ende bei der sowieso schon klammen Haushaltslage vor einem noch größeren Finanzloch steht.

Laut René Wolter sei diese Sorge definitiv berechtigt. „Dass wir in diesem Jahr ganz arge Probleme kriegen werden, das ist glaube ich jedem klar“, so der Kämmerer. Allerdings erklärte er auch: „Dafür gibt es eine Nachtragssatzung oder die Möglichkeit eines Kassenkredits in Absprache mit der Kommunalaufsicht.“ Dabei müsse man aber auch bedenken, dass die Stadt Jüterbog nicht die einzige Kommune sein wird, die diesen Bedarf hat. Denn auch die vorbildlichen Städte und Gemeinden, die ihren Haushalt für 2022 schon beschlossen haben, stünden jetzt vor einem „Dilemma“ so Wolter. „Die stellen jetzt nämlich auch fest: Ups, die Realität ist ganz anders als wir es geplant haben.“

Bürgermeister aus TF fordert Steuersenkung

Inzwischen fordern einige Kommunalpolitiker, dass der Bund Abhilfe schafft. „Für Flächenkommunen wie Nuthe-Urstromtal gibt es beispielsweise in Bezug auf die Einsatzfahrzeuge keine Alternativen“, sagt Bürgermeister Stefan Scheddin. „Deshalb erwarte ich von der Politik ein Entgegenkommen.“ Und zwar nicht nur für seine eigene Verwaltung sondern für alle Bürger. „Man sollte die CO2 -Steuer zurücknehmen oder die Mehrwertsteuer senken“, sagt er.

Eichelbaum fordert Spritpreisbremse

Dieser Forderung hat sich am Freitag auch der CDU-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Kreistags von Teltow-Flämings, Danny Eichelbaum, angeschlossen. „Die explodierenden Kraftstoffpreise an der Zapfsäule sind eine Zumutung“, sagt Eichelbaum, „vor allem für die Berufspendler. Hier braucht es eine sofortige Spritpreisbremse. Die Regierung muss die Autofahrer entlasten und die Steuern auf Kraftstoff jetzt deutlich senken.“

Von Victoria Barnack und Isabelle Richter