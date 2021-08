Teltow-Fläming

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming ist über das Wochenende weiter gestiegen. Sie liegt nun bei einem Wert von 18,8. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut drei Neuinfektionen. Auch am Sonntag wurden drei neue Coronafälle im Landkreis verzeichnet. Am Sonnabend waren es sechs. Die Zahl der Infektionsfälle in Teltow-Fläming ist damit auf insgesamt 6971 gestiegen.

Teltow-Fläming liegt mit einer Inzidenz von 18,8 jetzt über dem Brandenburgischen Durchschnitt. Landesweit beträgt der Mittelwert aktuell 13. Mit der gestiegenen Inzidenz nähert sich Teltow-Fläming zudem der kritischen Marke von 20. Sobald dieser Wert fünf Tage lang erreicht oder überschritten ist, drohen wieder strengere Corona-Maßnahmen. Dann wird beispielsweise die Testpflicht in Innenräumen der Gastronomie wieder verschärft.

Wer sich gegen das Coronavirus impfen lassen und damit der Testpflicht entgehen möchte, hat in dieser Woche noch einmal die besten Chancen. Sowohl in Luckenwalde als auch in Ludwigsfelde werden an mehreren Tagen Impfungen ohne Termin vergeben. Im Impfzentrum in der Fläminghalle gibt es das noch bis Samstag täglich von 8 bis 16 Uhr. Im Ludwigsfelder Krankenhaus findet das freie Impfen am Dienstag und Mittwoch zwischen 8 und 12 Uhr statt.

Von Viktoria Barnack