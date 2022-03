Teltow-Fläming

Seit mehr als zwei Jahren grassiert das Coronavirus in Teltow-Fläming. Nun zeigen aktuelle Zahlen des Robert-Koch-Instituts: Bereits jede vierte Einwohnerin und jeder vierte Einwohner haben sich in dieser Zeit mit dem neuartigen Virus infiziert. Bisher gab es insgesamt 44 838 Coronafälle in Teltow-Fläming, die an das RKI gemeldet wurden. Darunter sind 593 Neuinfektionen, die am Donnerstag in die Statistik eingingen.

Stellt man die Zahl der Gesamtinfektionen mit der offiziellen Einwohnerzahl ins Verhältnis, zeigt sich: 26,1 Prozent aller Teltow-Fläminger haben in den vergangenen zwei Jahren eine Coronavirus-Infektion durchgemacht. Im Nachbarlandkreis Dahme-Spreewald ist dieser Wert in etwa genauso hoch. In Potsdam-Mittelmark ist er mit 23,9 Prozent deutlich niedriger; in Elbe-Elster hingegen wesentlich höher mit 31,6 Prozent.

Meiste Coronafälle in TF in Dahme

Ein Blick auf die TF-Karte zeigt darüber hinaus, wie unterschiedlich stark die einzelnen Städte und Gemeinden bisher betroffen waren. Den höchsten Prozentsatz weist die Stadt Dahme aus. Hier hatten schon 29,27 Prozent aller Einwohnerinnen und Einwohner Corona. Dahme hatte vor allem im ersten Coronajahr mit vielen Fällen, insbesondere in Senioreneinrichtungen, zu kämpfen. Direkt dahinter folgt die kleine, benachbarte Gemeinde Dahmetal. Von den offiziell 450 Menschen, die dort leben, waren ebenfalls über 28,6 Prozent schon einmal infiziert. In absoluten Zahlen gab es in Dahmetal mit nur 129 insgesamt die wenigstens Coronafälle in allen Kommunen in TF.

Besonders niedrig ist der Wert in Rangsdorf (23,1 Prozent) und Niedergörsdorf (24,3). In Ludwigsfelde und Blankenfelde-Mahlow, wo aufgrund der hohen Einwohnerzahlen insgesamt die meisten Infektionen auftreten, liegt der Prozentsatz im TF-Mittel mit 26,3 beziehungsweise 27,0 Prozent.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Drei Coronafälle auf Intensivstationen in TF

Am Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis unverändert geblieben. Sie liegt weiterhin bei 1428,7. Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden aus Teltow-Fläming nicht gemeldet. Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen ist den dritten Tag in Folge gesunken. Ob es sich dabei um Entlassungen aufgrund eines verbesserten Gesundheitszustandes oder um Verlegungen in andere Krankenhäuser oder auf Stationen handelt, geht aus den Zahlen nicht hervor. Von den noch drei Coronafällen muss weiterhin einer künstlich beamtet werden.

Von Victoria Barnack