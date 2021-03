Luckenwalde

Vor genau einem Jahr erreichte das Coronavirus Teltow-Fläming. Geschlossene Kitas, gefüllte Intensivstationen, Maskenpflicht und viele andere neue Regeln: All das hat eine Frau immer an vorderster Front miterlebt. Silke Neuling leitet seit zwölf Monaten den Corona-Krisenstab des Landkreises. Im MAZ-Interview blickt sie auf diese Zeit zurück – aber auch nach vorn.

Frau Neuling, wenn Sie an ein Jahr Arbeit im Krisenstab zurückdenken: Worüber wurde am heftigsten gestritten?

Silke Neuling: Gestritten wurde wenig, wohl aber heftig diskutiert. In der ersten Welle der Pandemie gehörten die Kinderbetreuung und die Schulen zu den kompliziertesten Themen – hier war viel zu organisieren, um den Infektionsschutz zu gewährleisten und gleichzeitig der Lebenssituation möglichst vieler Menschen gerecht zu werden. In der zweiten Welle haben wir vor allem die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Allgemeinverfügung zur Selbstisolation diskutiert und den schleppenden Fortgang bei den Impfungen.

Der Landkreis hat oft nicht selbst über Maßnahmen entscheiden dürfen, sondern musste für die Umsetzung und Einhaltung der neuen Regeln sorgen. Hätten Sie sich manchmal mehr Entscheidungsfreiheit für den Kreis gewünscht?

Ganz im Gegenteil. Ich bin ein Freund klarer Ansagen und hätte mir mehr Regelungen gewünscht, die bundeseinheitlich gelten und auch angewendet werden. Für meine Begriffe waren oder sind viele Anordnungen zu kleinteilig. Das irritiert und verunsichert viele Menschen, wie wir aus Anrufen, E-Mails oder Briefen an den Krisenstab wissen.

Welche Entscheidungen, die für das ganze Land oder den Bund getroffen wurden, hätten Sie sich früher erhofft?

Die Maskenpflicht. Ich erinnere mich noch gut an unseren Aufruf, sich „Behelfsmasken“ anzufertigen – in einer Zeit, als bessere Ausrüstung nicht zur Verfügung stand. Anfangs wurden wir dafür belächelt oder kritisiert, später wurde erkannt, dass auch dieser provisorische Schutz hilfreich ist. Heute werden medizinische Masken gefordert.

Die Bürger mussten im vergangenen Jahr viel aushalten und zurückstecken: Welche Schulnote würden Sie den Menschen im Landkreis Teltow-Fläming für ihr Verhalten geben?

Eine Benotung für diese lang andauernde Ausnahmesituation würde ich nicht vornehmen. Die überwiegende Mehrheit hat sich an die Regeln gehalten und auf die schwierige Situation eingestellt. Dass das nicht immer einfach war, ist mir sehr bewusst. Natürlich gibt es – wie in einer Schulklasse – immer Ausreißer nach oben und nach unten. Und es fallen vor allem diejenigen auf, die denken, dass Normen für sie nicht gelten.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Freitag wieder bei 85. Wie sinnvoll ist es, an Erleichterungen erst ab einem dauerhaften Wert von 35 festzuhalten und wie genau sollte man in Städten und Kommunen hinschauen, was die Einhaltung der Regeln für Geschäftstreibende angeht?

Im Moment diskutieren wir einen stufenhaften Ausstieg aus den Begrenzungen. Der Wert 35 ist jetzt vom Tisch. Für mich wäre es am wichtigsten, dass die Regelungen deutschlandweit greifen. Und wenn sie einmal festgelegt worden sind, muss man sich auch daran halten und sie überprüfen. Ansonsten werden Regeln nicht akzeptiert.

Alles muss geregelt werden. Was behindert Sie und die Arbeit des Krisenstabes aktuell?

Wir werden nicht gebremst, sondern müssen uns der jeweiligen Situation stellen. Ich bin sehr froh, dass das im Landkreis so gut funktioniert. Krisenstabschefin, Landrätin und Sozialdezernentin arbeiten Hand in Hand und stellen damit, wie ich denke, auch ein wenig unter Beweis, was man mit Frauenpower erreichen kann. Dieses Resümee ziehe ich zum heutigen 8. März natürlich besonders gern.

Wenn Sie ein Jahr in die Vergangenheit reisen könnten: Welchen Tipp würden Sie sich und Ihrem Krisenstab aus heutiger Sicht geben?

Vor einem Jahr haben wir noch gehofft, dass die Pandemie bis zum Sommer bewältigt ist. Das war eine Fehleinschätzung. Heute wissen wir, dass man bei globalen Lagen wie diesen in längeren Zeiträumen denken und überlegen muss, wie das personell durchzustehen ist. Deshalb muss man frühzeitig dafür Sorge tragen, dass das vorhandene Personal auch durchhält. Ich ziehe meinen Hut vor allen Akteurinnen und Akteuren, die hier über die Maßen engagiert eingebunden sind, und natürlich auch vor den Menschen im Landkreis, die diese komplizierte Situation nun schon ein Jahr lang schultern.

Ein Jahr in die Zukunft geblickt: Wie sieht die Corona-Situation in Teltow-Fläming am 8. März 2022 aus?

Als optimistischer Mensch gehe ich davon aus, dass wir alle geimpft sind, die Pandemie überwunden ist und wir alle daraus gelernt haben. Zum Beispiel, im Umgang miteinander auf Hygiene und bestimmte Regeln zu achten. Das schützt dann auch vor weniger gefährlichen Krankheiten, zum Beispiel einer normalen Erkältung oder einem Magen-Darm-Virus.

