Teltow-Fläming

Alle paar Wochen ändern sich die Corona-Regeln und das inzwischen seit fast zwei Jahren. Wer nicht im Gesundheitsamt oder einem Testzentrum arbeitet, verliert da schnell den Überblick. Deshalb hat die MAZ Antworten auf die wichtigsten Fragen zusammengetragen.

Ich habe Corona. Wie lange muss ich in Quarantäne?

Die Quarantäneregeln werden derzeit überarbeitet. In der vergangenen Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärt, dass die Quarantäne von 14 auf maximal zehn Tage reduziert werden soll. In Brandenburg sollen die neuen Regeln am Freitag beschlossen werden und am Montag in Kraft treten. Für Kinder und Jugendliche gilt schon jetzt eine Quarantänepflicht von nur zehn Tagen.

Kann ich mich als Infizierter schon früher freitesten?

Ja, das ist möglich. Die neuen Quarantäneregeln sehen vor, dass man sich künftig nach sieben Tagen mit einem PCR- oder Bürgertest freitesten kann. Für Kinder und Jugendliche in Kitas und Schulen gilt das künftig sogar schon nach fünf Tagen.

Ich warte auf das Ergebnis meines PCR-Tests. Muss ich jetzt schon in Quarantäne?

Ja. Das regelt in Teltow-Fläming eine Allgemeinverfügung, die zuletzt kurz vor Weihnachten aktualisiert wurde. Darin heißt es grob zusammengefasst: Wer auf das Ergebnis des PCR-Tests wartet, gilt als Verdachtsperson und muss sich sofort eigenständig in Quarantäne begeben, solange bis das negative Testergebnis da ist. Derzeit dauert das ein bis zwei Tage.

Ab welchem Tag gilt meine Quarantäne?

Für Infizierte und Verdachtspersonen ab dem Tag des PCR-Tests. Das gilt auch für enge Kontaktpersonen von Infizierten, also Menschen, die im selben Haushalt leben – außer wenn sie frisch geimpft oder genesen sind und keine Symptome haben.

Ich hatte Kontakt zu einer Corona-positiven Person. Wie lange muss ich in Quarantäne?

Wenn Sie als enge Kontaktperson zu einem Infizierten eingestuft werden – das teilt Ihnen in der Regel das Gesundheitsamt oder ein Arzt mit – haben Sie Anspruch auf einen PCR-Test. Sobald Sie das negative Ergebnis haben, endet die Quarantäne für Sie. Wer frisch geimpft oder genesen ist und keine Symptome hat, muss schon jetzt nicht in Quarantäne. Ab Montag entfällt zudem die Quarantänepflicht für Geboosterte komplett. Wer als enge Kontaktperson benachrichtigt wird, aber keine Symptome hat und sich nicht testen lassen möchte, sitzt zehn Tage lang in Quarantäne. Beginn ist in diesem Fall der Tag des letzten Kontaktes zu dem Infizierten.

Ich habe Corona und darf nicht zu meinem Hausarzt. Woher bekomme ich meine AU für den Arbeitgeber?

Das Gesundheitsamt erklärt dazu: Zum Zweck der ärztlichen Untersuchung kann die ansteckungsverdächtige oder infizierte Person die Wohnung oder das Haus mit Genehmigung des Gesundheitsamtes TF verlassen. Viele Hausarztpraxen bieten spezielle Corona-Sprechzeiten an. Es sollte vorher telefonisch ein Termin vereinbart werden.

Ich habe ein positives PCR-Ergebnis – was wenn sich das Gesundheitsamt nicht meldet? Muss ich mir dann selbst Quarantäne verordnen?

Im Fall eines positiven PCR-Tests muss man sich selbstständig in Quarantäne begeben, bestätigt das Gesundheitsamt auf MAZ-Anfrage. Das regelt die Allgemeinverfügung. Die betroffene Person kann sich unter Angabe ihrer Kontakt- und Personendaten auch eigeninitiativ beim Gesundheitsamt melden, per E-Mail an infektionsmeldungen@teltow-flaeming.de. Das Gesundheitsamt braucht laut eigenen Aussagen wegen der zahlreichen Neuinfektionen derzeit ein bis zwei Tage, um die Infizierten zu kontaktieren.

Diese Regeln gelten während der Quarantäne Der Ort für die Quarantäne ist in der Regel die eigene Wohnung. Wenn man sich unverzüglich dorthin begibt und das Gesundheitsamt darüber informiert, kann die Zeit aber auch an einem anderen Ort verbracht werden. Im eigenen Garten, auf der Terrasse, dem Balkon oder Hof dürfen sich Infizierte aufhalten. Hauptsache sie kommen dadurch nicht mit anderen Personen in Kontakt. Das Verlassen des Quarantäneortes ist nur ausnahmsweise möglich. Der Gang zum Arzt oder zum Testen muss mit dem Gesundheitsamt abgesprochen sein. Natürlich darf man das Haus zum Schutz von Leib und Leben verlassen, beispielsweise bei einem Brand oder medizinischen Notfall. Im selben Haushalt mit Nicht-Infizierten sollten Sie auf eine räumliche Trennung achten. Sie können zum Beispiel zeitversetzt essen und die Küche dazwischen desinfizieren oder sich generell in getrennten Räumen aufhalten und viel lüften. Abfall, der möglicherweise kontaminiert ist, wird in stabilen Müllsäcken gesammelt und in der Resttonne entsorgt.

Ich habe Corona, aber keine Krankschreibung. Wie erkläre ich meinem Chef, dass ich nicht zur Arbeit kommen kann?

Den Arbeitgeber sollten die Infizierten auf die Allgemeinverfügung des Landkreises und die darin festgeschriebene Quarantänepflicht hinweisen. Sie ist auf der Internetseite des Kreises öffentlich einsehbar. Außerdem können sich Arbeitnehmer derzeit auf leichte Atemwegserkrankungen per Telefon eine Woche lang vom Hausarzt krankschreiben lassen. Den gelben Zettel erhalten Sie in der Regel per Post oder inzwischen auch digital und können ihn dann an den Arbeitgeber weiterleiten. Wer keine Symptome hat und deswegen keine Krankschreibung bekommt, sollte mit dem Arbeitgeber klären, ob Home-Office möglich ist. Falls nicht, kann sich der Arbeitgeber für den Verdienstausfall seiner Mitarbeiter im Nachhinein entschädigen lassen.

Von Victoria Barnack