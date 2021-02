Teltow-Fläming

Die virtuelle Corona-Ampel in Teltow-Fläming zeigt nicht mehr Rot, sondern Gelb. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 44,7 – das ist der niedrigste Wert seit Beginn des zweiten Corona-Lockdowns. Bereits am Sonnabend wurde mit 47,6 wieder ein Wert unter 50 registriert.

14 Neuinfektionen am Wochenende

Das Robert-Koch-Institut meldete am Sonnabend und am Sonntag jeweils sieben Neuinfektionen. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 4519 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg am Wochenende um zwei und liegt jetzt bei 141.

Schleppender Impf-Fortschritt

Seit dem 17. Februar wird im Impfzentrum Luckenwalde der Impfstoff Astrazeneca verabreicht – empfohlen für Personen unter 65 Jahren. „Die Impfungen sind eher verhalten angelaufen“, resümiert Christian Wehry von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB). So sind für den 22. Februar über das Callcenter gerade mal 25 Termine gebucht. „Wir haben eine tägliche Kapazität von 288 Impflingen“, so Wehry.

Das Impfzentrum in Luckenwalde in der Fläminghalle. Quelle: Elinor Wenke

Vorgesehen sind die Astrazeneca-Impfungen für Personen, die aktuell zur höchsten Priorisierungsgruppe gehören. Dazu zählen unter anderem Pflegepersonal in der ambulanten und stationären Altenpflege oder Personal in medizinischen Einrichtungen. Sie erhalten über ihren Arbeitgeber eine Sonderrufnummer zur Terminvereinbarung.

KVBB: „Ängste sind unbegründet“

Laut Wehry liegen die Gründe für die Impf-Zurückhaltung unter anderem in der bundesweiten Diskussion über die mögliche Wirksamkeit oder Nebenwirkungen. „Alle Experten sagen, dass solche Ängste unbegründet sind“, erklärt Wehry, „der Impfstoff hat die strengen Zulassungsverfahren durchlaufen und verhindert schwere Verläufe.“ Die Nebenwirkungen seien normale Impfreaktionen.

Astrazeneca-Impfstoff ist im Impfzentrum Luckenwalde für die Priorisierungsgruppe 1 vorrätig. Quelle: Elinor Wenke

Zum anderen seien die Arbeitgeber sehr kurzfristig vom Gesundheitsministerium über das Impfangebot informiert worden. „Und der Impftermin muss für die Beschäftigten in die eigene Dienstplanung passen“, so Wehry. Die Terminvergabe funktioniere aber, die Callcenter seien über eine Sonderrufnummer problemlos erreichbar. Um die Impfungen zu beschleunigen, rufen Callcenter aktiv Pflegedienste an und weisen auf freie Termine hin.

Von Elinor Wenke