Teltow-Fläming

Am Pfingstwochenende erwischte die Polizei mehrfach alkoholisierte Verkehrsteilnehmer. In Jüterbog wurde etwa in der Nacht zu Pfingstmontag ein 32-jähriger Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit 1,06 Promille unterwegs war.

Da er Schlangenlinien fuhr, wurden Beamte auf einen Radler bei Neuhof aufmerksam, dieser war ebenfalls in der Nacht zu Montag unterwegs – mit 1,67 Promille.

In Ludwigsfelde stürzte ein betrunkener Radfahrer am Samstagabend und musste ins Krankenhaus. Der 41-Jährige hatte 2,21 Promille intus.

Von MAZonline