Luckenwalde

Der Landkreis Teltow-Fläming hat ab sofort eine Nachhaltigkeitsrichtlinie und verpflichtet sich damit auch zu hohen sozialen Standards. Das hat der Kreistag in dieser Woche beschlossen. Der Entscheidung gingen eine zwei Jahre dauernde Arbeit, viele Diskussionen und nun abermals ein heftiger Streit voraus. Am Ende musste sich jedes Kreistagsmitglied sogar namentlich für oder gegen das freiwillige Engagement des Landkreises bekennen.

Lesen Sie auch Vorreiter beim Klimaschutz: Das steht in TFs neuer Nachhaltigkeitsrichtlinie

Dabei hatten die Fachleute aus dem Umweltamt vor der finalen Sitzung am Montag berechtigte Hoffnung, dass das Votum schnell über die Bühne geht. Immerhin war in allen Fachausschüssen seit Sommer 2021 darüber diskutiert und mittlerweile alle Änderungswünsche eingearbeitet worden. Schon im Februar 2020 hatten sich die Politiker selbst zu einer solchen Richtlinie verpflichtet. Nun musste sie mit Inhalt gefüllt werden – doch genau dieser sorgte für „anhaltende Nachfragen von Bürgern“, derer sich der Vorsitzende der größten Fraktion im Kreistag, Adrian Hepp (CDU), annahm. Er fürchtet ein „bürokratisches Monster“, das zur „Bevormundung der Bürger“ führen könnte und an einer „Änderung der Werte- und Gesellschaftsordnung“ orientiert sei.

Was hat Tariftreue mit Nachhaltigkeit in TF zu tun?

Adrian Hepp (CDU) Quelle: Privat

Der Knackpunkt: Die Richtlinie regelt, dass in Zukunft alle Entscheidungen der Verwaltung auf ihre Folgen für die Nachhaltigkeit geprüft werden sollen. Doch dabei gab es offenbar gleich mehrere Missverständnisse. Das erste steckt schon im Namen „Nachhaltigkeitsrichtlinie“. Was ist Nachhaltigkeit eigentlich? Diese Frage sorgte offenbar für Verwirrung. Denn unter den konkreten Zielen listet die Verwaltung auch Datenschutz, Korruptionsbekämpfung und Tariftreue auf. „Was hat Tariftreue damit zu tun“, wollte Hepp beispielhaft wissen.

TF definiert Nachhaltigkeit

„Mit dem Beschluss im Februar 2020, unter anderem für diese Richtlinie, ist der Kreistag bereits weit über das Thema Klima hinausgegangen“, erwiderte die zuständige Dezernentin und Beigeordnete Dietlind Biesterfeld (SPD). Tatsächlich ist in der Richtlinie klar und deutlich geregelt, dass sich TF in puncto Nachhaltigkeit an den 17 von den Vereinten Nationen festgelegten Entwicklungszielen orientiert. Sie umfassen drei Dimensionen: Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft und zählen zur Nachhaltigkeit unter anderem auch Aspekte wie hochwertige Bildung, menschenwürdige Arbeit, den Kampf gegen Hungersnöte und die Gleichheit der Geschlechter.

Lesen Sie auch Beschlossen: Teltow-Fläming hat ein Klimapaket

Neben dem allgemeinen Begriff stört sich CDU-Politiker Hepp vor allem an einem speziellen Punkt: dem sogenannten Prüfvermerk. Alle Mitarbeiter sollen künftig dokumentieren, ob ihre Entscheidung eine Auswirkung auf die Nachhaltigkeit in TF hat und wenn ja, in welchem konkreten Bereich. Außerdem muss es künftig jedes Jahr einen Nachhaltigkeitsbericht aus dem Kreishaus geben. „Wollen wir wirklich, dass gewisse Prozesse noch weiter verlängert werden?“, fragt Hepp und fordert eine „bürgerfreundliche Überarbeitung“ der gesamten Richtlinie und damit eine weitere Ehrenrunde durch die Ausschüsse.

AfD: Richtlinie zur Nachhaltigkeit ist „kommunistisches Manifest“

Die AfD setzt noch einen drauf: Die Nachhaltigkeitsrichtlinie sei eine „Gesellschaftsveränderung durch die Hintertür“, sagte Stefan Edler, und ein „kommunistisches Manifest“. Die Fraktion beantragte deshalb nach langer Diskussion namentliche Abstimmung zu dem Thema – so hatte es die Partei schon beim ersten Beschluss über das Klimapaket vor zwei Jahren gemacht.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Doch der Druck machte die Mehrheit im Kreistag auch dieses Mal nicht schwach – im Gegenteil: 30 Stimmen für Ja, 15 für Nein, sechs Enthaltungen lautet das Ergebnis. Gleich mehrere Fraktionen verteidigen die Nachhaltigkeitsrichtlinie. „Wir haben im Ausschuss langwierig, intensiv und kontrovers über diese Richtlinie diskutiert“, sagte Jens Wylegalla (BVB/Freie Wähler). „Und ja wir mussten auch die Begrifflichkeiten schärfen.“ Im Anhang zur Richtlinie gibt es inzwischen ein Glossar. „Aber wir sollten den ersten Bericht in einem Jahr abwarten.“ Auch die Grünen stimmten dafür und halten die Richtlinie für „ein wunderbares Handbuch, das jetzt mit Leben gefüllt werden muss“, so Klaus-Peter Gust.

Rüdiger Prasse (Die Partei) Quelle: Privat

Dafür war auch die Fraktion Die Linke/Die Partei, immerhin hatte sich ihr Mitglied Rüdiger Prasse engagiert in die monatelange Diskussion eingebracht und es damit zu einer „fachlich fundierten Handlungsgrundlage“ mit einem „hohen Maß an Selbstverpflichtung“ gemacht. „Aus anderen Fachausschüssen hätte ich mir mehr Zuarbeit gewünscht“, sagte Prasse auch in Richtung der CDU, „denn Nachhaltigkeit ist eben nicht nur ein Umweltthema.“

Von Victoria Barnack