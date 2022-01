Teltow-Fläming

Der Rufbus wurde im Jahr 2021 so oft genutzt wie noch nie. Genau 20.046 Mal wurde er gebucht. Das sind über 50 Prozent mehr als 2020 und doppelt so viele Nutzer wie noch vor zwei Jahren. „In allen vier Rufbusgebieten sind die Zahlen im vergangenen Jahr gestiegen“, berichtet Dirk Müller von der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming (VTF).

Der Rufbus: Das sind derzeit acht Kleinbusse wie dieser. Quelle: Uwe Klemens

Am beliebtesten ist der Rufbus in der größten Region, die neben dem Niederen Fläming auch Dahme, Jüterbog und seit Ende 2020 Niedergörsdorf umfasst. Dort nutzten 9700 Kunden das Angebot. In Nuthe-Urstromtal mit Fahrten nach Luckenwalde waren es 5484. In Baruth, wo der Rufbus erst im Mai 2020 startete, waren es 2021 genau 1687 Nutzer – mehr als dreimal so viele wie im Premierenjahr zuvor. Beim Kranich-Express, der inzwischen alle Ortsteile von Trebbin ansteuert, haben sich die Fahrgastzahlen 2021 auf über 3100 verdoppelt.

So funktioniert der Rufbus In vier Gebieten fährt der Rufbus: Trebbin mit allen Ortsteilen; Nuthe-Urstromtal und Baruth mit Luckenwalde; Niedergörsdorf gemeinsam mit Niederer Fläming sowie Dahme und Jüterbog. Telefonisch ist der Rufbus aus allen Gebieten über die zentrale Nummer 03371/62 81 81 täglich zwischen 5 und 22 Uhr erreichbar. Online kann der Rufbus über eine App der VTF gebucht werden. Sie ist zu finden unter dem Link www.vtf-online.de/rufbusapp. Die Fahrzeiten sind in allen Gebieten gleich: Montags bis freitags ab 5.30 Uhr sowie an Wochenenden und Feiertagen ab 8.30 Uhr, immer bis 21.30 Uhr. Bis 60 Minuten vor Fahrtbeginn kann gebucht werden. Der Rufbus fährt aber nur, wenn im Abstand von 30 Minuten kein Linienbus auf der Strecke unterwegs ist. Start- und Zielhaltestelle können innerhalb der einzelnen Gebiete beliebig gewählt werden. Nur Fahrten innerhalb einer Ortschaft bietet der Rufbus nicht.

Beim Blick auf die Geschichte des Rufbusses war dieser Erfolg kaum vorhersehbar. Anfangs mussten die Verantwortlichen so etwas wie Visionäre sein. „Vor zehn Jahren stand der Rufbus komplett auf der Kippe“, erinnert sich Dezernatsleiter Siegmund Trebschuh. Damals gab es quasi monatlich Krisengespräche im einzigen Gebiet in Nuthe-Urstromtal, bis sich die Gemeindevertreter trotz hohen Zuschusses zum Rufbus bekannten.

Lesen Sie auch Nuthe-Urstromtal: Neuer Fahrgäste-Rekord beim Rufbus

„Jetzt ist die Situation oft andersherum“, sagt Trebschuh. In Blankenfelde-Mahlow musste er dem Gemeinderat kürzlich erklären, warum der Rufbus bei ihnen noch nicht fährt. „Dass die Politiker auf mich zukommen und wissen möchten, was sie tun können, damit es schneller geht, spricht für den Erfolg.“

Bis 2025 soll der Rufbus überall in Teltow-Fläming fahren

Ein paar Jahre werden sich zumindest Blankenfelde-Mahlow, Rangsdorf und Großbeeren noch gedulden müssen. Bis 2025 soll der Rufbus flächendeckend im gesamten Landkreis unterwegs sein. In diesem Jahr startet er in Zossen und Am Mellensee. Außerdem gibt es eine Probephase für die Ortsteile von Ludwigsfelde.

Lesen Sie auch Zossen, Am Mellensee und Ludwigsfelde bekommen 2022 den Rufbus

Die Wende hin zum Erfolgsmodell markierte eine 65.000 Euro teure Investition im Jahr 2017. Damals ließ der Kreis eine Zentrale für die Steuerung des Rufbusses bei der Luckenwalder Firma Märkische Wach & Schutz einrichten. „Bas dato hatte der Rufbus den Nachteil, dass er ausschließlich telefonisch und mit großen Vorlaufzeiten gebucht werden konnte“, sagt Trebschuh. Wer Sonntag mit dem Rufbus fahren wollte, musste sich spätestens bis Freitag auf die genaue Uhrzeit festlegen.

TF-Rufbus kann am Telefon, per App oder das Internet gebucht werden

Heute kann der Rufbus zu fast jeder Tageszeit gebucht werden. Am Telefon warten Kunden nur noch acht bis neun Sekunden, bis jemand den Hörer abnimmt; vorher dauerte es zum Teil mehrere Minuten. Buchungen sind außerdem übers Internet und in einer App möglich, bis zu 60 Minuten vor Fahrtbeginn. In den nächsten Jahren liegt das Ziel auf 30 Minuten.

In einer Zentrale in Luckenwalde werden die Fahrten nach Kundenwunsch geplant. Quelle: Victoria Barnack

„Einen großen Anteil am Erfolg haben zuverlässige Dienstleister“, resümiert VTF-Chef Volker Fleischer und meint nicht nur die Luckenwalder Zentrale. Denn die VTF fährt die acht Fahrzeuge nicht selbst. Das übernehmen Subunternehmer aus der Region, zum Beispiel die Johanniter. „Das hat den Vorteil, dass die Fahrer im Kundenumgang erprobt sind“, sagt Fleischer.

Weniger Beschwerden über schlechten ÖPNV in TF dank Rufbus

Er berichtet auch, dass die Kunden dank des Rufbusses generell zufriedener sind. Im internen Beschwerdesystem häuften sich vor zehn Jahren noch die Anrufer, die beklagten, dass kaum Busse über die Dörfer fahren und der ländliche Raum somit gänzlich abgehängt würde. „Viele Menschen empfanden den Rufbus als minderwertig“, erklärt Fleischer. „Solche Beschwerden sind heute fast komplett verschwunden.“ Im Gegenteil: Der Rufbus hat viele Stammkunden und einige Fahrzeuge sind oft so gut ausgebucht, dass sie erst zum Feierabend zurück in den Fuhrpark rollen. Die größte Aufgabe für neue Rufbusgebiete im Norden von TF ist es deshalb, Dienstleister zu finden, die genug Fahrzeuge und Mitarbeiter haben.

Lesen Sie auch Rufbus soll künftig an Wochenenden innerhalb von Luckenwalde fahren

Und obwohl der Rufbus bis heute ein Zuschussgeschäft ist: Andere Landkreise und große Städte fragen immer wieder in Teltow-Fläming an. Einige sind an der Software interessiert, die die einzelnen Fahrtwünsche clever auf eine möglichst kurze Route bündelt. Andere wollen sehen, wie die Zentrale funktioniert.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für die Macher bleibt der Fokus aber auf TF. „Für die nächsten Jahre ist noch genug Luft nach oben“, sagt Siegmund Trebschuh. So sollen die Fahrzeiten irgendwann auch über 21.30 Uhr hinausreichen, mehr Kunden online buchen und die Gebiete gemeinden- und kreisübergreifend erweitert werden.

Von Victoria Barnack