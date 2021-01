Ludwigsfelde

Seit zehn Monaten gibt es deutlich weniger Gäste in Hotels und Gaststätten, inzwischen manchmal gar keine mehr, mancherorts streichen erste Gaststätten die Segel. Derzeit dürfen maximal noch Geschäftsreisende übernachten. Wie geht es den Hotels der Region damit in der Corona-Krise, bangen ihre Chefs um die Existenz? Das wollten wir sowohl von großen als auch von familiengeführten Häusern wissen. Hier lesen Sie das Ergebnis.

Van der Valk Berlin-Brandenburg in Dahlewitz : Zum Frühstück anstehen wie in der Kantine

Das größte Hotel in der Region ist mit normalerweise 270 Zimmern das Tagungs- und Kongress-Hotel „ Berlin Brandenburg“ (Kette Van-der-Valk) im Gewerbegebiet von Dahlewitz. Knapp die Hälfte davon kann zurzeit gebucht werden. „Für Geschäftskunden sind wir offen, mehr aber nicht“, erklärt Marketingfrau Mirjana Bleich. Für die 86 Voll- und Teilzeit-Beschäftigten laufe Kurzarbeit, die Corona-Hilfe vom Staat sei beantragt. „Auch sonst haben wir alle Ausgaben runtergefahren“, erklärt sie.

Anzeige

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Restaurant sei geschlossen, lediglich ein Abholservice sei eingerichtet . „Und Frühstück gibt es zurzeit kantinenartig – mit Maske und Abstand für jeden nacheinander“, so Bleich. Die Existenz des Hauses sei nicht bedroht, „aber wir sparen natürlich, wo’s geht“. Gleichzeitig werde die relative Ruhe zum Renovieren genutzt: „Wir erneuern jetzt die Küche, bis Ostern soll das fertig sein. Ebenso würden jetzt Zimmer renoviert, sagt die Marketingfrau.

Chef des „Löwen“ in Löwenbruch hat Langeweile kennengelernt

Karsten Ulrich hatte den Gasthof „Zum Löwen“ in Löwenbruch erst vor wenigen Jahren von seinem Vater übernommen und 2016/17 alles auf Vordermann gebracht. Der geschäftstüchtige Koch und Hotelchef meldet sich am Telefon mit dem Satz, er habe Langeweile, auch wenn er bis vor einem Jahr nicht mal wusste, was das ist. Sein Haus ist zu, er sagt: „Ich hatte noch nie so viel Familienleben – jeden Tag kann ich mit Frau und Kindern frühstücken.“

Hotel und Pension "Zum Löwen" im Ludwigsfelder Ortsteil Löwenbruch sind komplett geschossen. Quelle: Jutta Abromeit

Von seinen neun Mitarbeitern musste er „bis auf unsere Azubine“ alle in Kurzarbeit schicken, Corona-Hilfe für November ist beantragt, an der für Dezember arbeitet er. Auch wenn er leidenschaftlich gern kocht und jetzt gern auf der Grünen Woche wäre, sagt er: „Unsere Gäste kommen ja vor allem an Wochenenden aus Berlin und Potsdam. Da lohnt sich kein Lieferservice.“ Natürlich spare auch er zurzeit an Kosten, wo es geht. Und er sagt: „Für meine Mitarbeiter tut es mir sehr leid.“ Seine Existenz sehe er nicht bedroht: „Bei Familienunternehmen, die ordentlich gewirtschaftet haben und denen Haus und Hof gehören, wird es leichter irgendwie gehen als bei Unternehmen, die Pacht zahlen müssen.“

Gasthof Reuner Museumsdorf Glashütte : Alle in Kurzarbeit

Familie Reuner betreibt das Flair-Hotel in Dabendorf und den Gasthof im Museumsdorf Glashütte. Dort ist Christian Reuner Chef; er musste das Haus komplett schließen und die zehn Beschäftigten in Kurzarbeit schicken: „Vor Weihnachten kamen noch ein paar Spaziergänger, die im Hofladen was gekauft haben, aber jetzt verirrt sich niemand mehr dorthin.“

Schon Ostern war traumhaftes Frühlingswetter, aber statt Hochbetriebs im Museumsdorf Glashütte alles zu; auch jetzt liegt der Gasthof Reuner wie der ganze Ort verwaist. Quelle: Jutta Abromeit

In Dabendorf gebe es derzeit sehr wenig Gäste, „denn die meisten Geschäftsleute arbeiten und treffen sich zurzeit online. Auch Touristen oder Hochzeiten am Wochenende entfallen ja“, erklärt er. Und er sagt: „Außerdem fragen Leute, die für Herbst Familienfeiern gebucht haben, am Telefon, ob es uns dann noch gibt.“ Für Januar und Februar sei die Familie mit den Hotelgründern Gabriele und Peter sowie seinem Bruder Daniel schon ein bisschen in Sorge; „aber wir hoffen, auch weiter nicht fallen gelassen zu werden.“

Hotel Weißer Schwan Zossen : Nur ein Viertel der normalen Gäste

Das Hotel „Weißer Schwan“ in Zossen direkt am Notte-Kanal und an den Bundesstraßen 96 und 246. Quelle: Jutta Abromeit

Das Hotel „Weißer Schwan“ in Zossen beherbergt Geschäftsleute, „aber das sind vielleicht ein Viertel unsere sonstigen Gäste“, sagt Geschäftsführer Ronal Eeerens. Der Holländer sagt, alle zehn Angestellten seien in Kurzarbeit, betont aber: „Wir fahren zwar die Kosten so weit wie möglich runter, bleiben aber am Ball, um hoffentlich irgendwann im Frühjahr wieder richtig starten zu können.“

Von Jutta Abromeit