Luckenwalde

Behält Teltow-Fläming seine alte Landrätin? Nach der Wahl vom Sonntag ist das gut möglich. Denn Kornelia Wehlan (Linke) setzte sich vor alle sechs Gegenkandidaten. 26.809 Menschen aus TF gaben der amtierenden Landrätin ihre Stimme.

„Das Wahlergebnis zeigt, dass die gemeinsamen Leistungen bei den Bürgerinnen und Bürgern angekommen sind“, sagte sie am Montag. „Als Erstplatzierte haben mir viele Menschen ihr Vertrauen geschenkt. Das lässt mich gestärkt in die Stichwahl gehen.“

Kornelia Wehlan wählte am Sonntagvormittag in ihrer Heimatstadt Luckenwalde. Quelle: Victoria Barnack

Wehlan setzt auf die Menschen im Landkreis. Denn im Kreistag kann sich die Linken-Politikerin nicht auf eine Mehrheit verlassen. Ihr Credo ist ein Kanon der Zusammenarbeit von Politik, Verwaltung und Bürgerschaft. „Mit diesem Arbeitsstil haben wir in den vergangenen acht Jahren auch ohne politische Mehrheit nach den besten Lösungen gesucht“, sagt sie. „Nun zeigt sich, dass dieser Stil erfolgreich ist.“

Viele Stimmen für Wehlan im Süden von Teltow-Fläming

Vor allem die hohen Stimmwerte aus dem Süden des Landkreises interpretiert sie als parteiübergreifende Zustimmung. In der Kreis- und ihrer Heimatstadt Luckenwalde kam Wehlan auf 46,8 Prozent. Auch in allen anderen Kommunen südlich von Ludwigsfelde fuhr sie die meisten Stimmen ein, fast überall waren es sogar 30 oder mehr Prozent.

Das „Weiter so“ von insgesamt 26,3 Prozent aller Wähler im Kreis will sie sich in den kommenden zwei Wochen zu Herzen nehmen. Sozialgerecht, familien- und kinderfreundlich möchte sie TF machen. „Diese Themen möchte ich noch einmal bei den Wählerinnen und Wählern platzieren und auch die großen Fragen nach Mobilität und Digitalisierung beantworten und deutlich machen, was das in konkreten Maßnahmen heißt“, sagt sie.

Dietlind Biesterfeld (r.) verbrachte den Wahlabend mit Parteifreunden bei Blankenfelde-Mahlows Bürgermeister zu Hause. Quelle: Lisa Neugebauer

Noch einmal auf Wahlkampftour wird auch Konkurrentin und Zweitplatzierte Dietlind Biesterfeld (SPD) gehen. Der Einzug in die Stichwahl ist für sie das geplante „Etappenziel“. „Ich freue mich über so viel Zuspruch“, sagt sie zu ihren 21.075 Wählerstimmen.

Im Norden von Teltow-Fläming viele Stimmen für Biesterfeld

Auch Biesterfeld konnte vor allem die Menschen aus ihrer Heimatkommune von sich und ihren Zielen – nachhaltige Zukunftsinvestitionen in den ÖPNV und die Digitalisierung sowie neuen Schwung für die Verwaltung – überzeugen: Sowohl in Blankenfelde-Mahlow als auch in Ludwigsfelde, Rangsdorf holte sie mehr Stimmen als Wehlan.

Doch die Signale der Wähler interpretiert sie grundlegend anders. „Es ist zu sehen, dass viele Menschen im Landkreis kein ,Weiter so’ möchten“, sagt Biesterfeld. „Trotz eines starken Ergebnisses für Frau Wehlan ist das für mich ein klares Zeichen für den Wunsch nach fortschrittlichen Kräften in der Kreisverwaltung.“

Für Dietlind Biesterfeld steht in den nächsten zwei Wochen im Fokus, die Wähler erneut zur Wahlurne zu bewegen. Bei der Landratswahl 2013 wurde das nötige Quorum in der Stichwahl nicht erreicht. „Am Ende ist es besser, wenn die Bürgerinnen und Bürger die Wahlentscheidung treffen – nicht der Kreistag“, sagt sie.

Schock über starkes Ergebnis für die AfD

Die fünf Unterlegenen sind sich, bis auf eine Ausnahme, zumindest in einem Punkt einig: Das gute Abschneiden der AfD ist für sie erschütternd. Andreas von Drateln holte mit 16,6 Prozent die drittmeisten Stimmen in TF.

„Dass die AfD so weit vorn landen konnte, ist nur noch mit Verzweiflung der Wähler zu erklären“, sagt der Viertplatzierte Johannes Ferdinand (CDU). Von Drateln habe in Interviews zuletzt deutlich gemacht, dass er nicht im Stande gewesen wäre, eine Kreisverwaltung zu leiten.

Klaus-Peter Gust hatte am Sonntagmorgen in seinem Heimatdorf Langenlipsdorf gewählt. Quelle: Victoria Barnack

Grünen-Kandidat Klaus-Peter Gust (6,8 Prozent) pflichtet ihm bei. „Es ist frustrierend, dass Herrn von Drateln offenbar eher zugetraut wird, eine Verwaltung zu leiten als Herrn Ferdinand, der jahrelange Erfahrung mitbringt“, sagt er. Gust hätte sich eine Veränderung im Kreishaus gewünscht. „Diese Wahl hat gezeigt, dass ein gutes Programm bei vielen Bürgern leider trotzdem nicht zählt.“

CDU-Kandidat appelliert an Demokraten im Kreistag

Auch die 8,9 Prozent für Andrea Hollstein (BVB/Freie Wähler) sieht Johannes Ferdinand kritisch. Sie wurde unter anderem von der Gruppe Plan B unterstützt, deren Mitglied und Ex-Bürgermeisterin Manuela Schreiber dem Kreis zuletzt viel Streit bescherte.

Die „Protestwahl“ für AfD und Hollstein zeige, dass viele Menschen im Landkreis uneins mit der Verwaltung seien und sie lieber zerstören als den Landkreis voranbringen wollten. Ferdinand appelliert deshalb an den Kreistag, denn im Vergleich zur Wahl 2013 hätten alle großen Parteien Stimmen an die Protest-Kandidaten verloren. „Im Kreistag muss man sich jetzt dazu bekennen, dass Demokraten zusammenstehen“, sagt er.

Andrea Hollstein kann Ferdinands Meinung zumindest mit Blick auf die AfD teilen. „Ich bin unzufrieden darüber, dass die AfD so viele Stimmen bekommen kann, ohne aktiv am Wahlkampf teilzunehmen“, sagt sie. „Schade, dass noch so gute und hehre Ziele bei vielen Wählern nicht ankommen.“

BVB/Freie Wähler vor Grünen und FDP

Die Teilnahme am Kampf um den Posten als Landrätin bereut sie trotzdem nicht. „Fast neun Prozent sind für mich ein Achtungserfolg“, sagt sie. „Entgegen dem Bundestrend konnte ich die Bewerber der Grünen und der FDP hinter mir lassen.“

Andreas von Drateln (AfD) verbrachte den Wahlabend zu Hause mit Ehefrau Sandra. Quelle: Lisa Neugebauer

Der gescholtene AfD-Kandidat selbst ist indes zufrieden mit seinem Ergebnis. „Ich hatte das Gefühl, dass viele Menschen wollten, dass sich etwas verändert“, sagt er, „aber das hat leider alles nichts gebracht.“ Ob Wehlan oder Biesterfeld – das macht für von Drateln kaum einen Unterschied. Seinen Wählern will er deshalb auch keine Empfehlung für die Stichwahl geben. „Jeder soll sich seine eigene Meinung bilden“, sagt er.

Gelassen nimmt auch Dennis Richter (FDP) das Wahlergebnis auf. Er holte mit 6,7 Prozent die wenigstens Stimmen von allen sieben Kandidaten. „Der Wähler hat sein Urteil gesprochen“, resümiert der Rangsdorfer. Er will sein politisches Engagement zumindest in seiner Heimatgemeinde fortsetzen.

Von Victoria Barnack