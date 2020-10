Luckenwalde

Rein statistisch hat sich auf dem Arbeitsmarkt in Teltow-Fläming im letzten Monat nicht viel verändert. Die Arbeitslosenquote ist mit 5,1 Prozent im Vergleich zum September konstant geblieben. 4.804 Personen waren Ende Oktober arbeitslos gemeldet – 22 weniger als im September. „Aber im Vergleich zum Vorjahr sind es immerhin 886 Arbeitslose mehr“, erklärt Sandra Leffler, Vizechefin im Jobcenter Teltow-Fläming. Im Oktober 2019 lag die Quote auf dem Rekordtief von 4,2 Prozent. Coronabedingt hat sich die Situation seit dem Frühjahr verschärft und noch nicht wieder erholt.

Erhöht hat sich im Oktober vor allem die Zahl der älteren und Langzeitarbeitlosen. Auch wenn arbeitsmarktpolitische Instrumente wie Qualifizierung, Förderung bei Arbeitsaufnahme oder Einzelcoaching wieder zugenommen haben, sind es dennoch 510 Teilnehmer weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitsagentur in Luckenwalde – vorerst weiter für Besucher geschlossen. Quelle: Elinor Wenke

Zudem ist zu befürchten, dass sich der angekündigte Corona-Teil-Lockdown für November erneut negativ auf den Arbeitsmarkt auswirkt. „Gerade für Solo-Selbstständige sind vier Wochen eine lange Zeit“, sagt Jobcenter-Chefin Annett Sonnenburg, „und viele Unternehmen müssen jetzt auf das Vorweihnachtsgeschäft verzichten.“ Sonnenburg versichert aber: „Trotz strenger Corona-Regeln sind wir für unsere Menschen erreichbar und für sie da.“ Für das Jahresende wagt sie eine vorsichtige Prognose: „Wir werden einen kleinen Anstieg der Arbeitslosenzahl haben, aber nicht so krass wie im Frühjahr.“

Quote in beiden Bereichen konstant

Konstant geblieben ist die Arbeitslosenquote im Bereich Luckenwalde mit 6,7 (Vorjahr 5,8) und Zossen mit 4,2 (Vorjahr 3,3). Der angekündigte Verkauf des Luckenwalder Schaeffler-Werkes hatte bislang keine Arbeitslos-Meldungen zur Folge.

1.450 Betriebe in Kurzarbeit

Aktuell ist Kurzarbeit für 1.450 Betriebe und 15.526 Beschäftigte angezeigt; im Oktober kamen sieben neue Anzeigen hinzu. Vor allem aus der Gastronomie, Hotellerie, aus Fitness- und Kosmetikeinrichtungen werden im November weitere Meldungen erwartet.

Der Ausbildungsmarkt in Teltow-Fläming zeigt sich nicht so dramatisch wie in anderen Regionen. „Von den ursprünglich 1.226 Bewerbern hatten zu Beginn des neuen Ausbildungsjahres 208 Jugendliche noch keine Lehrstelle“, bilanziert Sandra Leffler. Demgegenüber stehen 307 offene Lehrstellen, unter anderem im Lager- und Kfz-Bereich sowie im Handel.

Von Elinor Wenke