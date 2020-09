Teltow-Fläming

Nach wie vor sind noch mehr als 20 Einwohner in Teltow-Fläming akut am Coronavirus erkrankt. Das zeigen die aktuellen Zahlen aus dem Gesundheitsamt. Während sich das Infektionsgeschehen im Sommer beruhigt hatte und es hauptsächlich Vorfälle in Einrichtungen gab, sind inzwischen wieder mehr Menschen gleichzeitig aber unabhängig voneinander vom Coronavirus betroffen. „Die Erkrankten sind jetzt alle auf den Landkreis verteilt“, berichtete Sozialdezernentin und Erste Beigeordnete Kirsten Gurske am Montag.

Die meisten Fälle derzeit in Blankenfelde-Mahlow

Laut den aktuellen Zahlen des Gesundheitsamtes sind Einwohner aus sieben verschiedenen Städten und Gemeinden betroffen, darunter der Süden wieund Nuthe-Urstromtal aber auch der Norden wieund

Die meisten Coronafälle gibt es aktuell in Blankenfelde-Mahlow. Dort sind derzeit neun Einwohner infiziert. Mehr als 30 Personen stehen unter Quarantäne. In der vergangenen Woche war ein Fall in der Kita „Kleine Strolche“ bekannt geworden. Vermehrt Fälle in einer Einrichtung gibt es momentan aber nicht, erklärte Gurske. Alle aktuellen Infektionen seien auf „Einzelfallgeschehen“ zurückzuführen, sagte sie. „Auch in der Kita gehen wir derzeit davon aus, dass es sich auf die betroffene Familie beschränkt“, erklärte Gurkse. Die Ergebnisse von Erziehern und Kindern werden für Mittwoch erwartet.

Die Mitarbeiter der Blankenfelder Kita sollten die kostenlosen Tests nutzen, die das Land bezahlt. Auch für Lehrer an Schulen im ganzen Landkreis ist das möglich. „Über diese Reihentestungen erfahren wir immer wieder von positiven Fällen“, erzählt Gurske, „die oft symptonfrei waren.“ Die Test deren Kosten das Land übernimmt, würden dafür sorgen, dass das Infektionsgeschehen immer wieder schnell eingegrenzt werden könnte. „Auch wenn wir inzwischen wieder im ,Normalbetrieb’ sind und die Betroffenen deshalb relativ viele Kontakte haben.“

Schwierige Suche nach Corona-Tests

Schwieriger ist es nach wie vor offenbar für andere Einwohner, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Von der Ärzte-Odyssee eines Bekannten berichtete am Montag im Fachausschuss Kreistagsmitglied Birgit Bessin ( AfD). Der eigene Hausarzt wollte die Person nicht testen, berichtete sie. Andere Ärzte wiesen sie ab, weil sie nicht zum Einzugsgebiet gehöre und empfahlen Praxen in Potsdam-Mittelmark. „Am Ende musste der Test im Bergmann-Klinikum in Potsdam gemacht werden“, erzählte Bessin, „den Termin mussten wir online machen.“

Tatsächlich, so bestätigte es Gurske, kenne man dieses Problem aus anderen Landkreisen. In Teltow-Fläming bietet nach wie vor die Luckenwalder Praxis Weber Coronatestungen an, auch auf Überweisung. Von der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg, berichtete die Dezernentin, gibt es inzwischen die Maßgabe, Hausärzte zu melden, die Coronatests verweigern, um mit ihnen eine Lösung zu finden.

