In Luckenwalde ist man bei 2017, in Jüterbog und Ludwigsfelde erst bei 2011, der Landkreis bei 2014: Die Jahresabschlüsse fertig zu bekommen, dauert in Teltow-Fläming jahrelang. Daran konnte auch ein besonderes Gesetz vom Land kaum etwas ändern. Nun läuft es aus.