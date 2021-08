Teltow-Fläming: Weniger Arbeitslose im August

Teltow-Fläming

Der Arbeitsmarkt in Teltow-Fläming atmet nach den Corona-Lockdowns auf. „Wir haben das Vorkrisen-Niveau wieder erreicht“, konstatiert Marko Naue, Chef der Arbeitsagentur in Luckenwalde, erleichtert. Mit einer Arbeitslosenquote von 4,4 Prozent (Vormonat 4,6) verzeichnet der Landkreis nicht nur den niedrigsten Wert in diesem und im vergangenen Jahr. „Im August 2018 und 2019, also vor Corona, hatten wir exakt die gleiche Quote“, sagt Naue.

Weniger Arbeitslose als im Vormonat und Vorjahr

Ende August waren in Teltow-Fläming 4.150 Arbeitslose registriert, das sind 255 weniger als im Juli und 852 weniger im Vergleich zum Vorjahr.

Eine Baustelle ist weiterhin die Zahl der Langzeitarbeitslosen, sie liegt um 243 höher als im Vorjahr. „Dennoch ist es gelungen, die Zahl langsam abzubauen“, bilanziert Sandra Leffler, Vize-Chefin des Jobcenters Teltow-Fläming. „Monat für Monat schmilzt der Überhang aus dem Vorjahr ab.“

Gute Entwicklung bei den Jugendlichen

„Bei den Jugendlichen sehen wir eine gute Entwicklung“, so Naue, „der klassische Anstieg der Arbeitslosigkeit zum Ende des Sommers ist ausgeblieben.“ Viele Betriebe hätten ihre Azubis übernommen. Dieser Trend zeigt sich auch insgesamt. „Viele Arbeitgeber versuchen, ihr Personal zu halten, das ist definitiv das richtige Signal“, sagt Naue.

Die Arbeitsagentur in der Bahnhofstraße in Luckenwalde. Quelle: Elinor Wenke

Denn nach wie vor werden Arbeitskräfte gesucht. Mit 2.262 freien Stellen liegt der Bedarf deutlich höher als im Vormonat und im Vorjahr. Gesucht werden Kräfte im verarbeitenden Gewerbe, im Lager-/Logistikbereich, in der Holzbe- und verarbeitung, der Lagerwirtschaft, im Maschinenbau und Kraftverkehr. Ab September müssen sich Arbeitslose übrigens wieder persönlich bei ihrer Arbeitsagentur melden.

352 Betriebe in Kurzarbeit

Die gute Entwicklung bei den Arbeitslosenzahlen ist auch der Kurzarbeiterregelung zu verdanken. In Teltow-Fläming haben 352 Unternehmen mit 4.740 Beschäftigen Kurzarbeit angemeldet, das sind 48 Betriebe weniger, aber knapp 300 Beschäftigte mehr als im Juli.

465 freie Lehrstellen

Auf dem Ausbildungsmarkt herrscht noch Bewegung. 271 unversorgten Bewerbern stehen 465 freie Lehrstellen gegenüber. „Es gibt also für jeden die Chance, für das neue Ausbildungsjahr einen Platz zu bekommen“, sagt Leffler. Interessenten melden sich bei der Jugendberufsagentur Teltow-Fläming oder über die Telefon-Hotline 0331/880 5000.

Von Elinor Wenke