Luckenwalde

„Der Kreis als Weihnachtsmann? Was machen wir hier eigentlich?“ Rüdiger Prasse (Die Partei) fand den Vorschlag der Kreisverwaltung für eine Machbarkeitsstudie zu den „Möglichkeiten einer Verbesserung der Qualität von bedeutsamen Gewässern im Landkreis“ abstrus. Nicht wegen der Idee selbst, die Seen zu retten. Sondern weil aus jeder der 13 Kommunen genau ein Gewässer dabei sein sollte. Vielleicht, so kritisierte Prasse, gebe es ja in einer Kommune mehrere und in einer anderen gar kein bedeutsames Gewässer. Die durchaus teure Studie zur Sanierung quasi als Geschenk zu verteilen, hält er deshalb für Unsinn.

Und Prasse ist nicht das einzige Mitglied im Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt, das harsche Kritik an dem Beschluss übt, den der alte Kreistag 2019 noch vor den Kommunalwahlen gefasst hatte. Ob der Luckenwalder Weichpfuhl oder der fast ausgetrocknete Küsterteich bei Großbeeren tatsächlich für den gesamten Landkreis „bedeutsam“ sind, bezweifeln auch die anderen Mitglieder im Fachausschuss.

Grüne fordert: Keine Entschlammung

Die Wahl der Gewässer ist nicht der einzige Kritikpunkt. Ricarda Voigt (Grüne) forderte, gänzlich davon abzusehen, Schlammauflagen aus den Seen zu entfernen. Denn das sei aus ihrer Sicht gerade bei natürlich gewachsenen Seen kontraproduktiv. Stattdessen solle man überlegen, wie man Nährstoffeinträge von außerhalb in die Gewässer reduzieren kann.

Auch der Kliestower See kommt in der Studie auf den Prüfstand. Quelle: Elinor Wenke

Tatsächlich hatte die Diskussion über eine mögliche Entschlammung eines bedeutsamen Gewässers – dem Rangsdorfer See – die Studie erst hervorgebracht. Von dieser Maßnahme war in einem mehr als zehn Jahre alten Kreistagsbeschluss die Rede. 2019 entschieden die Politiker, weitere Seen und auch andere Maßnahmen in Betracht zu ziehen. Die Verwaltung hatte damals eigentlich vorgeschlagen, dass nur fünf große Seen untersucht werden. Der Fachausschuss, in dem seit knapp einem Jahr viele neue Mitglieder sitzen, hatte das damals ändern lassen.

Studie wird wohl deutlich teurer als geplant

Dass vielen neuen Politikern im Kreistag heute dieses Hintergrundwissen fehlt, machte die Diskussion im Fachausschuss nicht einfacher. Nun denken sie darüber nach, den Beschluss von 2019 noch einmal zu ändern – obwohl die Details zu der Studie eigentlich nur eine Information der Verwaltung waren, über die gar nicht abgestimmt werden muss. Das ist nur nötig, wenn die Studie wie derzeit erwartet tatsächlich teurer wird als die bisher eingeplanten 50.000 Euro. „Wir sollten erst einmal die Ausschreibung abwarten“, sagte der langjährige Kreistagspolitiker Winand Jansen ( SPD). „Wenn dann 200.000 Euro herauskommen, könnte man damit immer noch in den Kreistag gehen.“

Von Victoria Barnack