Die Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt ist voll. Weil immer mehr Menschen über die deutsch-polnische Grenze kommen, sind nun die Brandenburger Landkreise gefragt. In Teltow-Fläming bereitet derzeit auf die Aufnahme der Asylsuchenden vor.

Ein Vater aus dem Irak hält seine Tochter in den Armen und steht an einem Zaun in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (ZABH) des Landes Brandenburg. Wegen der steigenden Flüchtlingszahlen ist die Einrichtung voll. Quelle: Patrick Pleul/DPA