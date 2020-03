Corona: TF bereitet sich auf den Shutdown vor

Luckenwalde

Das Coronavirus breitet sich in Teltow-Fläming weiter aus, die Fallzahlen steigen. Im Landkreis sind vier weitere Menschen positiv auf das Virus getestet worden. Das berichtete Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) am Dienstag. Insgesamt gibt es zehn bestätigte Fälle.

Hotspots im Norden

Nach wie vor wohnen die meisten Infizierten im Norden des Kreises. Sieben der zehn Fälle seien in Ludwigsfelde positiv getestet worden. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Nicht alle sieben sollen aber in Ludwigsfelde wohnen.

Silke Neuling (l.) leitet den Krisenstab des Landkreises und informiert mit Landrätin Kornelia Wehlan täglich über den neuesten Stand. Quelle: Victoria Barnack

„Derzeit haben wir im Landkreis einzelne Hotspots“, erklärte Silke Neuling während einer Pressekonferenz am Dienstag. Neuling führt den Katastrophenschutz in TF und ist die Leiterin des Corona-Krisenstabs. Sie berichtet: Neue Verdachtsfälle gibt es vor allem aufgrund persönlicher Kontakte zwischen den Menschen. „Angst, dass man sich infiziert, nur weil man sich im Freien bewegt, braucht in Teltow-Fläming derzeit niemand haben“, erklärte sie.

Zugang zum Kreishaus

Obwohl die Gefahr also moderat ist, bleibt das Geschehen im Landkreis dynamisch. Nachdem alle Rathäuser und Gemeindeverwaltungen bereits für den Publikumsverkehr geschlossen sind, plant die Kreisverwaltung ähnliche Vorkehrungen. Zum Luckenwalder Kreishaus soll nur noch Zutritt bekommen, wer vorab einen Termin vereinbart hat. „Die Kunden sollen weiter versorgt sein“, sagte Wehlan, „es muss beispielsweise die Möglichkeit geben, Anträge abzugeben.“

Ins Kreishaus in Luckenwalde kommen Besucher bald nur noch mit Termin. Quelle: Victoria Barnack

Dafür wird in den nächsten Tagen ein Schleusensystem am Eingang des Kreishauses eingerichtet, möglicherweise über einen Zugang durch das inzwischen leer stehende Café Chamäleon. „Wer demnächst ein Anliegen an die Kreisverwaltung hat, sollte aber dennoch versuchen, es in erster Linie telefonisch, schriftlich oder per E-Mail zu klären“, sagte Wehlan.

Antworten am Bürgertelefon

Alle Fragen zum Corona-Virus und seinen Auswirkungen auf den Alltag beantwortet der Landkreis seit einigen Tagen an einem Bürgertelefon. Derzeit sind sechs Apparate aktiv. Vier weitere sollen noch hinzu kommen. Wo kann und wann muss ich mich testen lassen? Welche Veranstaltungen sind verboten? Wie verhalte ich mich als Arbeitnehmer jetzt am besten? Wo gibt es Informationen zu den Schul- und Kitaschließungen? Die meisten Fragen beantwortet seit Dienstag eine Übersicht auf der Internetseite des Landkreises.

„Am Bürgertelefon werden nun auch vermehrt Fragen zu den neuen, bundesweiten Verfügungen gestellt“, erzählt Kornelia Wehlan. Sie lobte am Dienstag, wie besonnen die meisten Bürger reagieren. „Für die Maßgaben gibt es viel Verständnis“, sagte sie.

Notbetreuung in kleinen Gruppen

Hart treffen werden die Folgen der Verbreitung des Corona-Virus die meisten Menschen erst am Mittwoch. Dann schließen alle Schulen und Kitas. Am Dienstag lief die Erfassung der Notbedarfe in den Städten und Gemeinden noch auf Hochtouren.

Die Notbetreuung soll statt in einer großen in mehreren kleinen Gruppen stattfinden. Quelle: Margrit Hahn

Von der Notbetreuung in einer einzigen Einrichtung pro Kommune haben die Bürgermeister in Absprache mit dem Landkreis inzwischen Abstand genommen. Das würde das Ziel konterkarieren, soziale Kontakte zu reduzieren, so Wehlan. „Auch diesen Notbetrieb in den Kitas müssen wir an die Maßnahmen anpassen“, sagte sie. Nun soll es pro Kommune mehrere, aber dafür kleinere Gruppen geben.

Bundesweite Maßnahmen

Gleichzeitig treten am Mittwoch auch die weitreichenden, bundesweiten Maßnahmen in Kraft. Sie umfassen unter anderem die Schließung von Geschäften, die nicht zur Versorgung der Menschen dienen und beinhalten strenge Besuchsregeln in Krankenhäusern und Betreuungseinrichtungen für ältere Menschen sowie die Sperrung aller öffentlichen Spielplätze.

Damit Familien mit Kindern in den „Corona-Ferien“ trotzdem nicht die Decke auf den Kopf fällt, empfiehlt die Landrätin, „die schöne Landschaft in Teltow-Fläming noch weitläufiger zu nutzen“. Das Leben draußen soll trotz bundesweiter Maßgaben weiter stattfinden, so Wehlan.

Polizei kontrolliert

Ob Spielplätze tatsächlich leer bleiben und neue Mindestabstände in Gaststätten eingehalten werden, soll in erster Linie die Polizei kontrollieren. Wie die Landrätin am Dienstag mitteilte, werden aber auch die Ordnungsämter unterwegs sein. Der Landkreis selbst will sie dabei unterstützen.

„Das Gebot der Stunde sind aber nicht ordnungsrechtliche Durchsetzungen“, betonte Krisenstabsleiterin Silke Neuling auch im Hinblick auf mögliche Strafen. „Wichtiger ist es, dass die Bürger Verständnis für die Maßnahmen entwickeln. Nur so können wir gesund durch die Corona-Krise kommen und italienische Verhältnisse verhindern“, sagte sie.

Von Victoria Barnack