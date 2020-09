Luckenwalde

Fast jede Fraktion im Kreistag wollte vor der Abstimmung etwas dazu sagen: Der ÖPNV ist für die Politiker in Teltow-Fläming derzeit so wichtig wie sonst nur der Haushalt. Kein Wunder, denn das Paket, das sie mit dem Nordraumkonzept beschließen sollten, wird die Entwicklung der Mobilität im Kreis in den nächsten Jahren maßgeblich bestimmen. Schon vor Monaten wurde das Konzept in einer gemeinsamen Sitzung mehrerer Fachausschüsse ausgiebig vorgestellt. Darin geht es in erster Linie um eine bessere Anbindung der Nord-Kommunen an den Flughafen BER (die MAZ berichtete). Doch auch, wenn bereits viel Arbeit in dem Papier steckt: Vollends zufrieden ist keine Fraktion damit. Und so musste sich der Kreistag gleich mit mehreren Änderungsanträgen befassen.

Lesen Sie auch: Das steht im Nordraumkonzept

Anzeige

Unumstritten waren die Punkte 1, 2 und 3a: Das Nordraumkonzept soll die Handlungsgrundlage für die nächsten Jahre sein und das Land dabei finanziell mehr in die Pflicht genommen werden. Letzteres macht besonders Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) unzufrieden. „Denn eigentlich müssten Bund und Länder für eine vernünftige Anbindung an den Flughafen sorgen“, sagte sie in dieser Woche im Kreistag, „und das auch finanziell ausgestalten.“

Weitere MAZ+ Artikel

Landrätin Kornelia Wehlan kritisiert seit Jahren, dass der ÖPNV im Land nicht ausfinanziert ist. Quelle: Landkreis TF

Immer wieder kommt diese Kritik aus dem Landkreis. Denn viele Buslinien reichen über die Kreisgrenzen hinaus, einige verbinden sogar drei bis vier Kreise und kreisfreie Städte miteinander. Dass sich das Land an einem zwei Euro teuren Buskilometer nur mit 40 Cent beteiligt, reicht vielen in Teltow-Fläming nicht. „Mit dieser Forderung sollten wir nicht locker lassen“, sagte Wehlan und bekam dafür die volle Unterstützung aus dem Kreistag.

SPD will mehr Busse schon zur BER-Eröffnung

Die Finanzen sind auch der Knackpunkt bei den strittigen Beschlüssen zum ÖPNV. Denn wegen der Haushaltslage wollte der Kreis zur BER-Eröffnung Ende Oktober eigentlich erst einmal nur die Linie 600 vom derzeitigen Endhaltepunkt S-Bahnhof Mahlow verlängern, bis nach Waßmannsdorf. Schnell kam aus den Reihen der SPD die Forderung: Dasselbe sollte man auch mit der Linie 720 machen. Doch – wegen der Finanzen – wollte die Kreisverwaltung mit diesem Schritt bis zum 1. Januar 2021 warten. Für die SPD unsinnig, denn eine bessere BER-Anbindung müsse es so schnell wie möglich geben, vor allem für die vielen Arbeitnehmer im Kreis, hatte Helmut Barthel argumentiert ( SPD).

Das Nordraumkonzept sieht unter anderem auch den Neubau des Mahlower Busbahnhofs vor. Quelle: Christian Zielke

„Wenn das Geld am Ende aber nicht ausreicht“, so erwiderte die Landrätin an den Kreistag, „müssen Sie auch die Frage beantworten, welche Projekte stattdessen eine niedrigere Priorität erhalten.“ Robert Trebus ( CDU) schloss sich dieser Meinung an: „Wegen diesem Aspekt der Finanzierbarkeit sollten wir mit der Linie 720 noch warten“, sagte er. Auf diese Diskussion ließen sich die meisten Politiker aber nicht ein. Immerhin wissen sie, dass der Landkreis im Dezember seine Jahresabschlüsse für 2015, 2016 und 2017 verabschieden wird, bei denen ein Plus im zweistelligen Millionenbereich erwartet wird. Am Ende stimmte eine Mehrheit für die Forderung der SPD.

SPD-Antrag auf Millionen-Förderung scheitert

Ein anderer SPD-Antrag zum ÖPNV scheiterte wenige Minuten später jedoch. Der Vorschlag: Teltow-Fläming soll sich für ein bundesweites Förderprojekt bewerben, an dem zehn Regionen aus ganz Deutschland teilnehmen dürfen. Mehrere Millionen Euro winken unter anderem dafür, die Preise für Bustickets attraktiver zu gestalten und den ÖPNV im Landkreis auszuweiten. Gegenargumente brachte im Kreistag niemand hervor.

Wegen Corona trifft sich der Kreistag nach wie vor im großen Konferenzraum im Biopark in Luckenwalde. Quelle: Victoria Barnack

Auch die Verwaltung war dafür, immerhin habe man bereits erste Gespräche mit dem Bund zu genau diesem Förderprogramm geführt. Doch eine knappe Mehrheit, vor allem mit den Stimmen von CDU und AfD, war gegen den Antrag. Die SPD ist empört über das Verhalten der politischen Gegner. Immerhin kämpfe man im Landkreis doch für dieselbe Sache. „Jeder der sich in den nächsten Jahren fragt, warum in Teltow-Fläming der ÖPNV vornehmlich aus Schülerverkehren besteht, wichtige Ziele mit Bus und Bahn nur umständlich und zeitraubend erreicht werden können und Rufbusse nicht am Wochenende fahren, sollte dies bei der nächsten Kommunalwahl bedenken“, kommentierte SPD-Fraktionschef Detlef Schlüpen nach der Kreistagssitzung.

CDU will lieber Studie zur Verkehrswende

Statt der Millionen-Förderung vom Bund will die Fraktion aus CDU, BV, FDP und VUB, dass sich Teltow-Fläming auf ein anderes Projekt konzentriert: In ihrem eigenen Antrag fordern sie eine neue Studie zur Verkehrswende im Landkreis. „Wir wollen einen Blick in die Zukunft des ÖPNV wagen“, erklärte Robert Trebus das Vorhaben, das sich ebenfalls vor allem mit dem ÖPNV befasst.

Robert Trebus (CDU) Quelle: Privat

Die Studie soll beispielsweise zeigen, wie mit moderner Technik die Busrouten dynamisch an den realen Bedarf angepasst werden können. Die Ergebnisse sollen sowohl dem unterversorgten, ländlichen Raum als auch dem unter Druck stehenden Norden zugute kommen. Anders als im Fachausschuss, der lange diskutierte und mehrheitlich gegen die Studie stimmte, debattierte der Kreistag nicht mehr über den Antrag und stimmte mehrheitlich dafür.

Von Victoria Barnack