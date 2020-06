Luckenwalde

Einen Berg von mindestens 25 Millionen Euro schiebt der Landkreis Teltow-Fläming vor sich her. Es geht allein um fehlende Sanierungen und andere Investitionen in die Schulen. Der Kreis konnte sie in den vergangenen Jahren nicht umsetzen, weil er in den roten Zahlen steckte. Doch auch mit einem nun ausgeglichenen Haushalt sind die 25 Millionen Euro kein Pappenstiel.

„Besonders beschäftigt uns momentan der Brandschutz“, sagte Johannes Ferdinand ( CDU), Kreiskämmerer und Beigeordneter, in der vergangenen Woche. „Denn viele Schulen sind – wenn auch in ästhetisch schönen Gebäuden – in die Jahre gekommen und sanierungsbedürftig.“

Kreishaus ist wohl bald zu klein

Aber nicht nur an den Schulen gibt es viel zu tun. Auch neue Rettungswachen müssen gebaut werden und die Verwaltung selbst hat ebenfalls einen nicht zu verachtenden Platzbedarf. So reicht das Kreishaus wohl bald nicht mehr aus für alle Mitarbeiter, die dort tätig sind. Derzeit sind es rund 680 Menschen.

Zahlen und Fakten 176 Einzelgebäudean 57 Standorten zählen zum Gebäudebestand des Kreises Teltow-Fläming. Neben der Verwaltung werden die Gebäude auch vom Rettungsdienst, als Wohnungen, Schulen oder Archive genutzt. Zweigstellen hat der Landkreis außerhalb von Luckenwalde zum Beispiel mit der Zulassungsstelle in Zossen, mit dem Gesundheitsamt in Jüterbog oder dem OSZ in Ludwigsfelde. Die Arbeiten am neuen Liegenschaftskonzept starteten im Jahr 2019 mit einer Bestandsaufnahme. Auch die Fachämter wurden nach ihren Vorstellungen befragt.

„Auch in den Außenstellen gibt es einen Mehrbedarf an Platz“, sagt Ferdinand. Das betrifft zum Beispiel die Zweigstellen des Jugendamtes sowie des Gesundheitsamtes in Jüterbog, das Oberstufenzentrum in Luckenwalde und das Straßenverkehrsamt. Außerdem soll die Außenstelle in Zossen nach Blankenfelde-Mahlow umziehen.

Liegenschaftskonzept klärt Zukunft der Außenstellen

Um all diesen Anforderungen Herr zu werden, braucht der Kreis ein Liegenschaftskonzept. Darin muss auch ein konkreter Plan für die Zukunft der Außenstellen festgeschrieben werden. Schon allein deshalb will und muss der Kreistag darüber mitentscheiden. Denn die Politiker haben mitzureden bei der Frage, wohin und wie weit die Einwohner von Teltow-Fläming künftig fahren müssen, um ihr Auto anzumelden oder sich in einer jugendärztlichen Sprechstunde beraten zu lassen.

Im Übergangswohnheim in der Luckenwalder Grabenstraße saß früher die Kreisverwaltung. Quelle: Victoria Barnack

Allein in der Kreisstadt hat der Landkreis rund ein Dutzend Außenstellen. Viele von ihnen müssten nicht nur energetisch saniert sondern auch barrierefrei umgebaut oder in die Gebäudesubstanz grundsätzlich investiert werden.

Luckenwalder Kfz-Zulassung muss umziehen

Eine Entscheidung, die wohl schon vor dem Konzept fallen muss, ist die über die Zulassungsstelle in Luckenwalde. Die Nebenstelle der Kreisverwaltung im Beelitzer Tor ist lange sanierungsbedürftig. Kreiskämmerer Ferdinand sieht einen Auszug als unumgänglich. Das marode Dach ist nur die Spitze des Eisbergs.

Die Luckenwalder Zulassungsstelle muss sein altes Gebäude wohl schon in einigen Monaten verlassen. Quelle: Victoria Barnack

Auf die Zweigstelle in Zossen kann man schon platzbedingt nicht ausweichen. „Keiner der beiden Standorte ist für einen Ausbau geeignet“, sagt Ferdinand. Deshalb müsse man auch über die Option nachdenken, auf der grünen Wiese neu zu bauen und zwar möglichst verkehrstechnisch gut gelegen.

Fachämter sind gegen Zentralisierung

Eine Zentralisierung will in der Kreishausspitze derzeit aber niemand erzwingen. Sowohl der Kämmerer als auch Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) sprachen sich in der vergangenen Woche gegen eine schnelle Entscheidung aus.

„In einigen Fachämtern läuft die Diskussion derzeit sogar eher in die Richtung, dass es noch weitere Sprechstunden an den Außenstandorten geben sollte“, sagte Wehlan. Besonders sinnvoll seien niederschwellige Angebote und kurze Wege beispielsweise beim Jugendamt.

Auch der Kämmerer will dieses Thema erst politisch diskutiert sehen. „Die Grundfrage wird sein, ob eine Dezentralisierung immer sinnvoll ist“, sagte er. Die Digitalisierung jedenfalls ist in seinen Augen noch nicht so weit fortgeschritten wie erhofft.

Bevor an dem gesamten Liegenschaftskonzept gearbeitet werden kann, wird sich die Millionen hohe Welle vor dem Bug des Kreises aber weiter aufschaukeln. Allein die Baupreise steigen fast monatlich an. Auch deshalb will der Landkreis zumindest ein paar der wichtigsten Baustellen sofort angehen. Die hohen Kosten beim Brandschutz lassen wenig Spielraum, so der Kämmerer. Allein 2020 fließen fast eine Millionen Euro in neue Fluchttüren, Alarmanlagen und Brandschutzkonzepte der Schulen. Weil an vielen Standorten erst eine Planung erstellt werden muss, ist der Betrag am Ende noch nicht abzuschätzen.

Von Victoria Barnack