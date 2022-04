Luckenwalde

Manchmal muss es erst heftig knallen, bevor es besser wird. In dieser Situation waren der Landkreis Teltow-Fläming und seine Städte und Gemeinden im vergangenen Jahr. Am Haushalt und der Kreisumlage gab es so viel Kritik wie nie zuvor. Sogar ein Gericht bestärkte die klagende Stadt Zossen in weiten Teilen darin. Die Fronten der „kommunalen Familie“ schienen verhärtet. Umso überraschender war die Harmonie, die die Bürgermeister dem Landkreis nun entgegenbrachten. Keine einzige Stadt oder Gemeinde in TF hat Kritik am Haushalt 2022 geäußert – das gab es seit Jahren nicht.

„Der Entwurf des Haushalts scheint sehr gut angekommen zu sein bei den Städten und Gemeinden“, fasste Kreiskämmerer und Beigeordneter Johannes Ferdinand (CDU) am Montag im Haushalts- und Finanzausschuss zusammen. Traditionell dürfen in dieser Sitzung die Bürgermeister das Wort ergreifen. In den vergangenen Jahren nutzten sie diese Gelegenheit rege und ließen kaum ein gutes Haar am Kreishaushalt. Jede zweite Kommune legte zuletzt Widerspruch gegen die aus ihrer Sicht zu hohe Kreisumlage ein. Nun hatte aber keine von ihnen einen großen Kritikpunkt.

Versöhnung über Finanzen in Teltow-Fläming

„In all den Diskussionen in all den Jahren fühlten sich einige von uns immer ungerecht behandelt“, sagte Michael Schwuchow (SPD), der Bürgermeister von Blankenfelde-Mahlow. Dass es 2022 nun keinen einzigen Einwand aus den Rathäusern gab, sei eine Reaktion darauf, dass die Bürgermeister jetzt endlich den „Willen zum Einvernehmen“ vom Landkreis gespürt hätten, fügte sein Amtskollege Andreas Igel (SPD) aus Ludwigsfelde an.

„Das ist wichtig, denn wir sind für die gleichen Bürger verantwortlich“, sagte Igel als Sprecher der Arbeitsgruppe aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in TF. „Deswegen wollen wir eine vernünftige Auseinandersetzung mit einem Konsens“, erklärte er, „und keine Geschenke.“

Kreisumlage in TF sinkt 2022 auf 39,3 Prozent

Mit dem „Geschenk“ spielte Igel auf eine Aussage an, die der Kreiskämmerer wenige Minuten zuvor gemacht hatte. Johannes Ferdinand präsentierte ein verspätetes „Oster-Geschenk“. Wirklich viel bringt es den Städten und Gemeinden allerdings nicht. Denn trotz Umlagesatz von 39,3 statt 40 Prozent bleibt die Summe, die sie an den Kreis überweisen müssen gleich. Ursache sind neue Schlüsselzuweisungen vom Land. „Dort hat man gemerkt, dass offenbar mehr im Topf liegt als bisher geplant“, erklärt Ferdinand. Einige Städte profitieren davon mehr als andere. Jüterbog beispielsweise bekommt 500.000 Euro mehr Schlüsselzuweisungen und muss dadurch rund 110.000 Euro mehr Kreisumlage zahlen. Blankenfelde-Mahlow hingegen bekommt aufgrund seiner guten finanziellen Lage ohnehin weniger Hilfe vom Land und zahlt nun rund 420.000 Euro weniger Kreisumlage.

Auch der Landkreis erhält übrigens mehr Geld vom Land, rund 4,4 Millionen Euro mehr. Trotz etlicher Posten, die deutlich teurer geworden sind als geplant – allen voran gestiegene Energiekosten und andere Kriegsfolgen –, macht der Landkreis mit diesem Geldsegen unterm Strich auch weniger Minus als bisher geplant: Statt 8,6 Millionen fehlen noch rund 7,7 Millionen Euro. Die sollen nach wie vor mit Geld aus der Rücklage abgedeckt werden, das der Kreis übrig hat, weil er in den vergangenen Jahren oft schlechter geplant hat als tatsächlich gewirtschaftet wurde.

Lob für neue AG der Kämmerer in TF

Ohne die Kreisumlage wäre dieses Minus übrigens um ein Vielfaches höher. Weil der Landkreis selbst keine Steuern einnimmt, darf er die Städte und Gemeinden zur Kasse bitten. „Damit wir diesen Fehlbetrag mit Herzblut gern bezahlen, muss man ein gemeinsames Verständnis schaffen“, sagte Blankenfelde-Mahlows Bürgermeister. Schwuchow lobte deshalb eine neue Arbeitsgruppe, in der neben der Kämmerei des Landkreises auch drei Städte und Gemeinden vertreten sein werden. Diese Forderungen hatten die Bürgermeister im vergangenen Jahr gestellt; der Haushalts- und Finanzausschuss hatte sie in seiner Sitzung vor genau einem Jahr befürwortet. „Die Kämmereien zusammenzubringen, halte ich für eine gute Idee“, sagte Schwuchow, „um für Klarheit und Fairness zu sorgen.“

Bürgermeister: Landkreis TF soll mehr sparen

Einen Kritikpunkt haben die Bürgermeister dann aber doch: Ludwigsfeldes Bürgermeister mahnte den Kreis zum „unbedingten Sparwillen“ bei seinen eigenen Aufgaben. Ihm geht es um die Standards. „Das Notwendige ist nicht immer das Wünschenswerte“, sagte Igel. Der Landkreis TF dürfe den Vergleich mit anderen Verwaltungen nicht scheuen. Igel appelliert vor allem an die Politiker im Kreistag, ihrer Verwaltung ganz genau auf die Finger zu schauen. Sie entscheiden am Montag final über den Haushalt 2022.

Von Victoria Barnack