Dass die verschiedenen Impfstellen in Teltow-Fläming zwischen den Feiertagen geöffnet waren, hat sich gelohnt. So lautet das Fazit der Kreisverwaltung. Der Landkreis meldete am Donnerstag eine Bilanz von mehr als 2100 Impfungen innerhalb von drei Tagen. Nicht einberechnet sind Impfungen, die in Arztpraxen stattfanden.

Am meisten wurde in der Luckenwalder Fläminghalle geimpft. Von Montag bis Mittwoch waren es fast 1700 Impfungen – pro Stunde waren es im Durchschnitt 56. Aktuell läuft der Betrieb auf fünf Impfstraßen gleichzeitig. Neue Termine gibt es ab Montag.

Im Ludwigsfelder Krankenhaus hat der Kreis mit Unterstützung des DRK an zwei Tagen mehr 250 Personen geimpft. Zum Impfbus kamen bei der Premiere in Dahme am Mittwoch genau 98 Impflinge. Die meisten von ihnen holten sich – wie auch in Luckenwalde und Ludwigsfelde – eine Boosterimpfung.

Inzidenz bleibt am 30. Dezember niedrig

Am Donnerstag wurden 186 neue Coronafälle innerhalb der vergangenen 24 Stunden aus Teltow-Fläming gemeldet. Damit haben sich seit Beginn der Pandemie insgesamt 16.231 Einwohner mit dem Virus angesteckt. Über den Jahreswechsel werden die Angaben darüber, wie viele Infizierte bereits genesen sind, nicht vom Gesundheitsamt aktualisiert. Außerdem gilt weiterhin, dass weniger getestet und gemeldet wird. Laut dem Robert-Koch-Institut liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Teltow-Fläming aktuell bei 373,6. Das ist leicht höher als am Vortag.

Neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus wurden seit den Weihnachtsfeiertagen aus Teltow-Fläming nicht mehr gemeldet. Die Zahl der statistisch erfassten Coronatoten liegt bei 258. Die Sterberate hat sich kaum verändert und ist heute in etwa auf dem gleichen Niveau wie zur selben Zeit vor einem Jahr. Bisher sind 1,6 Prozent aller Corona-Infizierten aus Teltow-Fläming an oder mit dem Virus verstorben.

Während der dritten Welle im Winter und Frühjahr 2021 verdoppelte sich dieser Wert auf zeitweise bis zu 3,5 Prozent. Damals wie heute zeigt die Auswertung, dass Männer häufiger an oder mit einer Coronavirus-Infektion sterben als Frauen. Gesunken ist die Sterberate vor allem in der Altersgruppe der 60- bis 79-Jährigen. Junge Menschen unter 35 Jahren aus Teltow-Fläming sind laut der offiziellen Statistik bisher nicht an Corona gestorben.

