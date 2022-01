Teltow-Fläming

Besucher des Landkreises sollen bald einfacher über Angebote und Ausflugsmöglichkeiten in der Region informiert werden. Dieses Ziel verfolgt die Kreisverwaltung mit einer fast eine halbe Millionen Euro teuren Investition. Von dem Geld sollen interaktive Displays gekauft und an viel besuchten Orten sowohl drinnen als auch draußen aufgestellt werden.

Der Kreistag hat die Investition von rund 450.000 Euro bereits abgesegnet – allerdings nicht ganz einstimmig. Die AfD war dagegen. Das sei eine „vollkommen verfehlte Geldausgabe“, erklärte Stefan Edler die kritische Haltung seiner Fraktion. Die Steuergelder hätte er lieber anderswo investiert gesehen. Die Displays zeigen anhand des Standortes nahegelegene Attraktionen wie Museen, Restaurants und Veranstaltungen. Gespeist werden die Infos aus einer brandenburgweiten Datenbank.

Dass der Landkreis eigentlich nicht selbst dafür zuständig ist, bestätigte Landrätin Kornelia Wehlan (Linke). Die Tourismusförderung ist in erster Linie Aufgabe des Tourismusverbandes Fläming, in dessen Vorstand die Landrätin ständiges Mitglied ist. Dennoch hält die Verwaltung an dem teuren Vorhaben fest, vor allem aus einem Grund: Der Kreis muss nur zehn Prozent der Kosten beisteuern. Den Rest gibt es als Fördermittel vom Land. Auch mehrere Kommunen, die Bedarf für die Displays angemeldet haben, werden finanziell einen Teil einbringen müssen.

Die Standorte für die insgesamt 25 interaktiven Infotafeln stehen bereits fest. Alle Städte und Gemeinden, die bereit sind die laufenden Kosten für Strom, WLAN und so weiter selbst zu tragen, durften sich die Punkte aussuchen. In vielen Kommunen wird es ein Platz am Rathaus sein. Außerdem wurden Standorte mit viel Publikumsverkehr ausgewählt, unter anderem das Haus am Bauernsee in Dobbrikow, die Skate-Arena in Jüterbog, das Klubhaus und die Potsdamer Straße in Ludwigsfelde, das Naturparkzentrum im Glauer Tal und die Strandbäder in Wünsdorf und Kallinchen sowie die Erlebnisbahn in Mellensee.

Von Victoria Barnack