Luckenwalde

Mindestens 50 Flüchtlinge, darunter mindestens 20 Kinder und Jugendliche, wird der Landkreis Teltow-Fläming aufnehmen. Das hat der Kreistag am Montagabend beschlossen. Die Entscheidung fiel am Ende mit einer deutlichen Mehrheit, aber nicht ohne heftige Debatte.

„ Europa hat versagt“

Eigentlich hatte die Grünen-Fraktion in ihrem ursprünglichen Antrag etwas anderes gefordert: Mindestens 20 unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge (kurz: UmA) und mindestens 30 weitere Geflüchtete sollte der Landkreis aufnehmen und sich dem Netzwerk „Städte Sicherer Häfen“ anschließen.

Anzeige

Claire-Luise Heydick setzte sich im Kreistag für die Aufnahme von Flüchtlingen ein. Quelle: Fabian Lamster

Weitere MAZ+ Artikel

Claire-Luise Heydick fand in ihrer Begründung deutliche Worte: „ Europa hat versagt, Deutschland hat versagt. Lassen Sie uns nicht auch noch versagen“, so ihr Appell an die anderen Mitglieder im Kreistag. Heydick erinnerte dabei auch an den Brand im griechischen Lager Moria, in dem 13.000 Menschen, darunter wohl 4000 Kinder, lebten. Menschenunwürdig seien die Zustände dort und in anderen Lagern. „Es ist an der Zeit zu handeln, die Lager zu evakuieren und diese Menschen mit offenen Armen aufzunehmen, so wie es in Teltow-Fläming schon seit Jahren gelebt wird“, sagte Heydick. Jetzt wegzuschauen, sei eine klare Entscheidung gegen die Menschlichkeit, erklärte sie und forderte eine namentliche Abstimmung im Kreistag.

Kreis spricht sich im Leitbild dafür aus

Dass das Vorhaben der Grünen-Fraktion schwierig umzusetzen sein würde, hatte die Kreisverwaltung in einem Statement schon vorab klar gemacht. 20 unbegleitete, minderjährige Flüchtlinge auf einmal aufzunehmen, würde die Jugendhilfe-Infrastruktur im Landkreis überfordern, erklärte die Erste Beigeordnete und Sozialdezernentin Kirsten Gurske ( Die Linke). Und das, obwohl die Links-geführte Kreisverwaltung das Anliegen der Grünen eigentlich unterstützt. Immerhin, so erklärte es Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke), sei das genauso deutlich in einem Leitbild festgeschrieben.

Also brachte die Links-Fraktion im Kreistag nach Absprache mit den Grünen einen geänderten Antrag ein: 50 Flüchtlinge solle der Landkreis aufnehmen, aber eben keine unbegleiteten Minderjährigen. „Dass die 20 Kinder und Jugendlichen auch in Familien leben können, ändert die Situation völlig“, erklärte Sozialdezernentin Gurske, „damit ist die Forderung für den Landkreis umsetzbar.“

Denn bei den sogenannten UmAs muss eine professionelle Jugendhilfe-Einrichtung für jeden Flüchtling ein aufwendiges „Clearing“ machen und beispielsweise klären, ob es familiäre Kontakte in Deutschland gibt und mit welcher Zukunft für den Jugendlichen hierzulande zu rechnen ist. Sind die Kinder mit ihren Familien unterwegs, ist das nicht nötig.

AfD sieht „keine rechtliche Handlungspflicht“

Neben den Grünen und den Linken stellte sich auch die SPD im Kreistag geschlossen hinter die Aufnahme der Flüchtlinge. Dass die AfD dagegen sein würde, war wenig überraschend. Wenn man wirklich helfen wolle, sagte Daniel Freiherr von Lützow ( AfD), solle man erst die ausreisepflichtigen Flüchtlinge im Landkreis ausweisen. Für Fraktionschefin Birgit Bessin verband sich der Antrag ohnehin mit „keiner rechtlichen Handlungspflicht“, immerhin sei ja der Bund zuständig. Das Vorhaben von Grünen und Linken hielt sie viel mehr für „Amtsanmaßung“ und „moralische Erpressung der Asylindustrie“.

Größte Fraktion enthält sich

So standen am Ende 20 Ja- gegen sieben Nein-Stimmen. Kippen können hätte dieses Ergebnis nur die größte Fraktion im Kreistag aus CDU, Bauernverband, FDP und VUB. Eigentlich habe man sich der ursprünglichen, negativen Einschätzung der Verwaltung anschließen wollen, erklärte der Fraktionsvorsitzende Adrian Hepp ( CDU). Über den neuen Antrag müsse man sich erst beraten. Nach einer Sitzungsunterbrechung erklärte Hepp schließlich, die Fraktion werde sich enthalten. Begeistert schien man von dem neuen Antrag zwar nicht, man wolle das Vorhaben aber auch nicht blockieren. Und so blieb es nach langer Diskussion am Montagabend bei einer Mehrheit für die Aufnahme von 50 Flüchtlingen, darunter 20 Kinder und Jugendliche.

Von Victoria Barnack