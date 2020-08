Die offizielle Statistik des Landkreises zeigt: Am häufigsten löst der Blitzer an der B 96 in der Zossener Straße des Friedens aus. Wegen des Seniorenheims gilt dort tagsüber Tempo 30. Laut Kreis sind 42 Prozent aller Autofahrer an dieser Stelle zu schnell unterwegs.

An 144 Punkten im Landkreis wird die Geschwindigkeit gemessen. Rund drei Viertel davon liegen an Schul- und Spielwegen.

Insgesamt 27.117 Mal mussten Autofahrer in TF 2019 ein Buß- oder Verwarngeld zahlen, weil sie sich nicht an Verkehrsregeln gehalten haben. Die überwiegende Mehrheit wird an festen Blitzern erwischt.

Mehrere hundert Einsätze haben auch die mobilen Blitzer in TF jedes Jahr. 2019 wurden bei 2015 Kontrollen an 137 Standorten im Landkreis insgesamt 1644 Temposünder erwischt. Die meisten davon in Zossen (606), Blankenfelde-Mahlow (320) und Luckenwalde (204).