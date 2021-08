Luckenwalde

In den frühen Morgenstunden am Donnerstag haben sich insgesamt 40 Feuerwehrleute aus Teltow-Fläming auf den Weg in das Hochwassergebiet nach Rheinland-Pfalz begeben. Der Landkreis beteiligt sich damit an der Unterstützung, die das Land Brandenburg nach einer offiziellen Anfrage aus Westdeutschland leistet. Eine Woche lang sollen die Einsatzkräfte dabei helfen, das überflutete Gebiet aufzuräumen. Ihr Arbeitsort wird der Landkreis Ahrweiler sein.

Insgesamt sieben Fahrzeuge sind auf dem Weg nach Rheinland-Pfalz. Quelle: Privat

Teltow-Fläming verstärkt die 50 Fahrzeuge umfassende Hilfsaktion aus Brandenburg mit insgesamt sieben Einsatzwagen, darunter Führungs-, Mannschafts- und mehrere Löschfahrzeuge. Mit im Gepäck haben sie vor allem Geräte zur technischen Hilfeleistung wie Pumpen und Stromaggregate.

Im Einsatz sind Feuerwehrleute aus einzelnen Dörfern der Gemeinden Niedergörsdorf und Nuthe-Urstromtal sowie aus Luckenwalde, der Stadt Baruth und den Ortsteilen. Die meisten von ihnen sind ehrenamtlich tätig.

Heute macht sich auch eine Teil der Brandschutzeinheit aus dem LK Teltow- Fläming auf den Weg nach RP. Die Kameradinnen... Posted by Freiwillige Feuerwehr Baruth/Mark Ortswehr Baruth on Thursday, August 5, 2021

Ihr Lager schlagen die Hilfskräfte im Nürburgring auf. Dort ist der zentrale Sammelplatz für alle Helfer aus ganz Deutschland. Das Land Brandenburg hat die Hilfsaktion so organisiert, dass die Feuerwehren insgesamt zehn Tage am Stück vor Ort sein werden und sich selbst versorgen. In einer Woche werden die Helfer aus Teltow-Fläming durch die nächste Einheit aus Potsdam-Mittelmark und Brandenburg (Havel) abgelöst. Am 11. August sollen die Feuerwehrleute aus Teltow-Fläming zurück zu Hause sein.

Von Victoria Barnack