Dahmeland-Fläming

Es wird wieder gebaut bei der Bahn – und deswegen kommt es in den nächsten Tagen zu Behinderungen in den Landkreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald.

S-Bahn S 46

Die S 46 entfällt am Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 16 Uhr zwischen Königs Wusterhausen und Zeuthen. Es fahren Ersatzbusse, die in Zeuthen allerdings etwa 500 Meter vom Bahnhof entfernt halten. Die Züge von Zeuthen bis Grünau verkehren zwei Minuten früher.

Regionalexpress RE 3

Beim RE 3 verspäten sich noch bis 13. Februar viele Züge zwischen Berlin-Südkreuz und Jüterbog in der Zeit von 8.30 bis 22.45 Uhr um bis zu 13 Minuten. Am Samstag entfallen von 7.30 bis zwischen 10.15 Uhr die Züge zwischen Jüterbog und Holzdorf. Es fahren Ersatzbusse. In den Nächten von Montag zu Dienstag bis Donnerstag zu Freitag enden und beginnen die Züge von und nach Jüterbog jeweils von 22.30 bis 5.30 Uhr bereits in Berlin-Südkreuz.

Regionalexpress RE 4

Beim RE 4 verkehren noch bis 13. Februar einige Züge zu veränderten Zeiten.

Regionalexpress RE 5

Beim RE 5 gibt es am Samstag zwischen 4.30 und 15.30 Uhr Schienenersatzverkehr zwischen Wünsdorf-Waldstadt und Elsterwerda. Die Busse brauchen für die Strecke erheblich länger und fahren daher früher ab oder kommen später an als die Züge.

In den Nächten von Montag zu Dienstag bis Donnerstag zu Freitag verspäten sich die Züge des RE 5 jeweils von 21.15 bis 0.30 Uhr um bis zu zehn Minuten.

Am Donnerstag entfallen die Züge zwischen 8.15 und 18 Uhr zwischen Berlin-Südkreuz und Blankenfelde. Die Züge Richtung Elsterwerda werden beginnen und enden in Schönefeld. Die Züge von Blankenfelde Richtung Dahlewitz fahren bis zu einer Stunde später ab als im Fahrplan vorgesehen. Außerdem endet am Donnerstag und Freitag der Zug mit Ankunft am Südkreuz um 0.31 Uhr bereits dort.

Regionalexpress RE 7

Der RE 7 fällt am Montag und Dienstag zwischen 8 und 17.45 Uhr zwischen Schönefeld und Rangsdorf aus. Es fahren Ersatzbusse.

Regionalbahn RB 22

Die RB 22 entfällt am Freitag, 6. Februar, zwischen 8.15 und 17.45 Uhr zwischen Ludwigsfelde-Struveshof und Königs Wusterhausen.

Von Carsten Schäfer