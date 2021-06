Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald: Bauarbeiten bei der Deutschen Bahn

Dahmeland-Fläming

Am Wochenende und in der nächsten Woche sorgen unterschiedliche Bauarbeiten auf den Gleisen der Region für Behinderungen und Fahrplanänderungen im S-Bahn- sowie auch im Regional-Verkehr.

Wegen Vorbereitungsarbeiten für das elektronische Stellwerk gibt es am Wochenende bis Montagnacht ein paar Änderungen im Fahrplan der S-Bahnlinien S 25 und S 26. Die S 25 fährt von Teltow Stadt bis Alt-Reinickendorf zehn Minuten früher und von Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik bis Tegel sieben Minuten früher. In der Gegenrichtung fährt die S 25 nach Teltow Stadt in Osdorfer Straße eine Minute früher ab. Die S 26 fährt von Teltow Stadt bis Potsdamer Platz zehn bis elf Minuten früher.

Züge fahren Flughafen BER zu anderen Zeiten an

Auf der Strecke des RE 7 gibt es gleich mehrere Baustellen. Von Samstagmorgen um 4 Uhr bis Sonntag 11.30 Uhr werden Weichenarbeiten durchgeführt, weshalb die Fahrt abweichend in Berlin-Lichtenberg als zusätzlicher Halt beginnt und der RE 7 über Flughafen BER – Terminal 5 bis Michendorf umgeleitet wird. Die Halte von Berlin Ostkreuz bis Michendorf entfallen daher. Zudem fährt der RE 7 in Wünsdorf-Waldstadt zwei Minuten früher ab und fährt von Zossen bis Flughafen BER – Terminal 1-2 bis zu sieben Minuten später. In der Nacht von Dienstag zum Mittwoch wird der RE 7 wegen weiteren Arbeiten von Berlin Ostkreuz über Flughafen BER – Terminal 5 bis Blankenfelde umgeleitet.

Somit hält der Zug nicht an der Station Flughafen BER – Terminal 1-2. Selbiges gilt auch in entgegengesetzter Richtung. Noch bis zum 2. Juli ist die RB 14 von Brückenarbeiten betroffen. Die meisten Züge dieser Linie werden deshalb tagsüber zwischen Berlin-Spandau und Flughafen BER – Terminal 1-2 über Berlin Jungfernheide – Berlin-Gesundbrunnen umgeleitet. Die planmäßigen Zwischenhalte entfallen daher.

Frühere Ankunft- und Abfahrtzeiten

Gebaut wird auch bei den Regionalbahnen RB 22 und RB 24. In der nächsten Woche in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch fahren die Züge von Flughafen BER – Terminal 1-2 bis Königs Wusterhausen bis zu 12 Minuten früher und von Königs Wusterhausen bis Flughafen BER – Terminal 1-2 bis zu zwei Minuten früher ab.

Von MAZonline