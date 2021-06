Teltow-Fläming

Pünktlich mit dem Beginn des meteorologischen Sommers machten sich auch die Temperaturen auf den Weg nach oben und sorgten am Mittwoch fast in der gesamten Region für einen Sommertag. Lediglich in Baruth wurde die dafür erforderliche Marke von 25 Grad mit 24,9 Grad knapp verfehlt. Dagegen war es in Luckenwalde (25,8) und in Bestensee (25,6) sommerlich. Am Donnerstag dürfte aber auch in Baruth der Wert für sommerliche Temperaturen deutlich überschritten worden sein. Zuvor hat uns der Mai noch einmal ordentlich frösteln lassen. So wurden am Freitag in Bestensee nur 15,9 Grad als Höchsttemperatur gemessen. In der Nacht zum Montag haben wir uns dann gefährlich nah an die Frostgrenze bewegt. Baruth meldete an diesem Morgen nur 0,9 Grad. Auch in Luckenwalde und Bestensee war es an diesem Morgen mit Werten um zwei Grad ausgesprochen kalt.

Viel Sonnenschein vergangenen Freitag

Wenigstens gab es seit dem vergangenen Freitag reichlich Sonnenschein. Am meisten Sonne bekam Bestensee mit 67 Stunden ab. In Luckenwalde waren es 62 und in Baruth 59 Stunden Sonnenschein. Niederschlag gab es mal wieder so gut wie nicht. Zwar tröpfelte es hin und wieder, aber nur in Baruth kam wenigstens ein Millimeter Niederschlag zusammen. Bestensee und Luckenwalde blieben darunter. An den Monatswerten änderte sich an den letzten Mai-Tagen kaum noch etwas. Der Monat fiel hier in der Region um zwei Grad zu kalt aus, im Vergleich zum Mittel 1991 bis 2020. Es ist der zweite zu kalte Monat hintereinander. Beim Niederschlag wurden 120 Prozent der normalen Monatsmenge erreicht, wobei die Niederschläge regional sehr unterschiedlich ausfielen.

Mai war zu kühl

Das Niederschlagsdefizit der letzten Jahre wurde damit nur minimal abgebaut. Beim Sonnenschein wurde dagegen das Soll mit 85 Prozent recht deutlich verfehlt. Der Mai war also zu kalt und zu nass. Damit wurden die Vorgaben der alten Bauernregel „Mai kühl und nass, füllt dem Bauern Scheun und Fass“ erfüllt. Nach dem kühlen Mai dürfen wir uns nun auf ein warmes, wenn auch nicht ganz störungsfreies erstes Wochenende im Juni freuen.

Am Freitag erwartet uns eine wechselnde Bewölkung. Am Nachmittag steigt dann das Risiko für Schauer und Gewitter an. Dabei kann es örtlich Starkregen geben. Die Temperaturen liegen bei 23 bis 27 Grad und damit im sehr angenehmen Bereich. In der Nacht lässt die Regen- und Gewitterneigung schnell nach und auch die Wolken lösen sich rasch auf. Bei klarem Himmel gehen die Werte dann auf 14 bis 16 Grad zurück. Am Samstag läuft das Wetter nach dem gleichen Schema ab. Wir starten bei fast wolkenlosem Himmel und reichlich Sonnenschein. Ab dem Mittag bilden sich vermehrt Quellwolken und am Nachmittag kann es erneut zu Schauern und Gewittern mit Starkregen kommen. Mit 25 bis 26 Grad wird es erneut sommerlich warm. In der Nacht verschwinden die Schauer, Gewitter und die Wolken erneut recht schnell. Es wird wieder sternenklar. Am Sonntagmorgen werden dann 14 bis 15 Grad gemessen. Sonne und Quellwolken wechseln sich am Sonntag ab. Am Nachmittag besteht erneut das Risiko von Schauern und Gewittern. Im Vergleich zu den beiden Tagen zuvor ist es aber nur sehr gering. Mit 23 bis 25 Grad ist es aber nicht mehr ganz so warm.

Bis Wochenmitte bleibt es warm

Für die nächste Woche gibt es keinen klaren Trend. Bis zur Wochenmitte scheint es mit um die 25 Grad noch warm zu bleiben. Danach driften die Modelle weit auseinander. Die Amerikaner sahen am Donnerstagmorgen für die nächste Woche bis zu 28 Grad, bei den Europäern wäre es dagegen zehn Grad kühler. Da bleibt also noch einiges an Spielraum.

Bei den Bauernregeln lauert alles bereits auf den Siebenschläfertag. Es gibt aber auch einige Aussagen zum Monat insgesamt. „Im Juni viel Donner bringt einen trüben Sommer“, heißt es zum Beispiel. Im Wetterbericht für die ersten Tage kommt sehr häufig das Wort „Gewitter“ vor. Der Deutsche Wetterdienst schreibt in seiner Trendprognose für die Mitte der nächsten Woche: „Bei wechselnder Bewölkung erneut unbeständig mit Schauern und Gewittern.“ Das wären keine guten Aussichten für den Sommer 2021. Beim Hundertjährigen Kalender heißt es für Freitag und Samstag: Es fällt kalter Regen. Bei Gewittern ist das durchaus möglich. An den folgenden Tagen „wechselt warmer Regen mit Sonnenschein.“ Mit dem Regen könnte ich gut leben, zwei meiner sechs Regentonnen sind bereits trocken.

Von Karl-Heinz Krebs