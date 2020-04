Landkreis warnt: Hohe Waldbrandgefahr zu Ostern in TF

Teltow-Fläming

Der Regen der letzten Wochen hat nicht ausgereicht. Über Ostern herrscht in diesem Jahr eine hohe Waldbrandgefahr – und das, obwohl die Natur für viele Menschen während der Coronakrise einer der wenigen Orte ist, an denen sie sich noch frei bewegen können. „Viele Menschen suchen Erholung in Wäldern, die zunehmend betreten werden“, heißt es aus der Pressestelle des Landkreises.

Landkreis kündigt Kontrollen in Wäldern an

Osterspaziergänge werden aufgrund der Eindämmungsverordnung in diesem Jahr aber nicht ganz unbeobachtet stattfinden. Der Landkreis erklärt mit Blick auf die trockenen Wälder: Nicht nur wegen der Waldbrandwarnstufe 4 werden an den bisher auffälligen Gebietskulissen verstärkt Kontrollen stattfinden.

In den Jahren 2018 gab es im Sommer mehrere große Waldbrände wegen der Trockenheit. Quelle: Victoria Barnack

„Ich rufe deshalb die Bevölkerung auf, sich auch dieser Situation bewusst zu sein“, sagt Silke Neuling, die Leiterin des Corona-Krisenstabs im Landkreis Teltow-Fläming. „Die Eindämmungsverordnung gilt auch für das Betreten der Wälder – sie dürfen dort selbstverständlich spazieren gehen – allerdings nicht in Scharen, sondern unter Beachtung der Abstandsregeln, zu zweit oder als Familie.“

Bleibt es bei der aktuellen Waldbrandwarnstufe 4 oder steigt sie sogar auf 5, rät der Landkreis von Spaziergängen im Wald sogar generell ab.

Feuerschale ist erlaubt – aber nur im kleinen Kreis

Auch die Osterfeuer, die in vielen Orten eine gesellige Tradition sind, wird es in diesem Jahr nicht geben. Sie sind verboten, erklärt Neuling. Viele Städte und Gemeinden hatten die Veranstaltungen mit dem Ausbruch der Coronapandemie in Teltow-Fläming ohnehin bereits abgesagt. „Die Nutzung einer Feuerschale ist ausschließlich auf dem eigenem Grundstück erlaubt“, berichtet die Leiterin des Krisenstabs, „gemeinsam mit den dort lebenden Familienmitgliedern.“

Mit einem verantwortungsvollen Verhalten sollen die Bürger auch den Feuerwehren die Arbeit während der Coronakrise erleichtern. Denn mit der Eindämmungsverordnung gelten für Brandschützer besondere Regeln im Einsatz. Sie betreffen beispielsweise eine geringere Besetzung der Fahrzeuge. Auch bei größeren Einsätzen soll es Vorkehrungen geben, um die Feuerwehrleute gegenseitig auf Distanz zu halten. Einige Städte und Gemeinden haben ihren Wehren zusätzlich eigene Verhaltensregeln für die Einsätze auferlegt.

Von Victoria Barnack