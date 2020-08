Luckenwalde

Der Landkreis will die Familienzentren in Teltow-Fläming besser fördern. Doch gut gedacht ist nicht gleich gut gemacht. So wurde die neue Richtlinie zur Förderung der Erziehung in Familien im jüngsten Jugendhilfeausschuss zur Kontroverse.

Statt immer weniger Geld nun 30.000 Euro pro Jahr

Vor allem ein Punkt in der quasi rundum erneuerten Richtlinie sorgte für Diskussionen: die Finanzierung. Denn ab 2021 sollen nur noch Familienzentren von der Förderung profitieren. Zuvor war das auch für präventive Angebote von Einzelpersonen möglich. Stattdessen soll mehr Geld in die Familienzentren fließen. Sie wurden bisher degressiv gefördert – das heißt, nach einer mehrjährigen Anlaufphase wurde der Zuschuss vom Kreis immer geringer. Nun sollen pro Jahr 30.000 Euro an jedes förderfähige Familienzentrum in TF fließen.

Familienzentren in TF In Teltow-Fläming gibt es derzeit gut ein Dutzend Familienzentren von unterschiedlichen Trägern. In Luckenwalde betreibt das DRK seit einem Jahr das „ Familienzentrum Plus“ in der Villa Paletti. Die Diakonie bietet mit der Luckenwalder „Spiel-Oase“ zudem eine Eltern-Kind-Gruppe. In Rangsdorf, Ludwigsfelde, Blankenfelde und Sperenberg gibt es ebenfalls DRK-Familienzentren. In Großbeeren hat 2018 ein Verein ein eigenes Familienzentrum eröffnet. Das Familienzentrum im Wünsdorfer Bürgerhaus gehört zur Stadt Zossen. In Baruth betreibt die Stiftung SPI seit zwei Jahren ein Familienzentrum.

Im Landkreis gibt es etliche Familienzentren von unterschiedlichen Trägern. Die meisten betreibt das DRK, zum Beispiel in Luckenwalde, Ludwigsfelde und Sperenberg. Auch im Süden des Kreises gibt es mittlerweile mehrere Einrichtungen wie das Familienzentrum vom Arbeiter-Samariterbund in Dahme und der Stiftung SPI in Baruth. Insgesamt sechs Familienzentren wurden nach der alten Richtlinie gefördert.

Förderung trotzdem „nicht auskömmlich“

„Dass die Förderung der Familienzentren nun nicht mehr abschmelzt, ist positiv“, sagte Peter Borowiak, der Vorsitzende des Unterausschusses Jugendhilfe, der die neue Richtlinie dementsprechend empfehlen konnte. Vollends zufrieden wären die Mitglieder aber nicht gewesen, erklärte Borowiak, denn die Förderung sei für die Familienzentren noch immer „nicht auskömmlich“.

Für Elisa Kaletta vom DRK, ebenfalls Mitglied im Jugendhilfeausschuss, war dieser Einwand noch untertrieben. „Es ist toll, dass es die Abschmelzung nicht mehr gibt“, sagte sie. „aber bisher gab es auch etliche Anträge für präventive Angebote in den Familienzentren, die damit wegfallen.“ Kaletta zielt auf die Kurse und Treffen von Einzelpersonen ab. Die wurden bisher oft in den Räumen der Familienzentren angeboten, aber jeweils über die einzelnen Kursleiter gefördert. Für die Expertin vom DRK zählt deshalb nicht nur die Pauschalförderung für die Familienzentren per se, sondern oben drauf auch noch die Summe der einzeln geförderten Angebote. „Damit sinkt die Förderung für jedes Familienzentrum insgesamt“, erklärte sie. „Einige Einrichtungen werden ihr Angebot dann um die Hälfte kürzen müssen oder es nicht überleben.“

„Im Vergleich zu anderen Landkreis weit vorn“

Der Leiter des Jugendamtes in TF, Falko Lachmann, wies diese These prompt zurück. 240.000 Euro habe man in dem entsprechenden Konto für das nächste Jahr angesetzt. So viel Geld hätten die Familienzentren im Kreis noch nie bekommen. „Dass wir die Einrichtungen nicht ausfinanzieren, stimmt“, sagte Lachmann, „im Vergleich zu anderen Landkreisen sind wir mit der Förderung aber weit vorn.“

Der Jugendamtsleiter verteidigt die neuen Regeln zur Förderung noch aus einem anderen Grund. Denn die Richtlinie unterstützt ab sofort einen hohen Anspruch, den der Landkreis hat: Zuschüsse gibt es nur noch, wenn Fachkräfte wie Erzieher, Sozialpädagogen oder Psychologen die Angebote für junge Familien leiten. Für festes Personal wurde eine Bestandsschutzregelung eingearbeitet.

Kreis prüft, wie wirksam Angebot sind

„Ehrlich gesagt“, erklärte Lachmann, „waren die präventiven Angebote, um die wir hier streiten, nicht immer toll.“ Will heißen: Aus Sicht des Kreises waren sie zu unprofessionell oder nicht zielführend. Um das künftig zu vermeiden, will das Jugendamt noch in diesem Jahr Gespräche mit den Trägern der Familienzentren führen und auswerten, wie wirksam die bisherigen Angebote tatsächlich waren.

Fachkräfte könnten Problem werden

Ria von Schrötter ( SPD) sieht in der neuen Richtlinie ein ganz anderes Problem. Der Fokus ausschließlich auf Fachkräfte sei ein Fehler. „Sehenden Auges können wir jetzt schon sagen, dass das nicht funktionieren wird“, sagte sie mit Blick auf den allgemeinen Fachkräftemangel. Die neue Richtlinie samt Pauschalförderung hat der Ausschuss am Ende trotz aller Kritik mehrheitlich beschlossen.

Von Victoria Barnack