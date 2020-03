Corona in TF: Jetzt elf Infizierte und 26 Menschen in Quarantäne

Luckenwalde

Der Landkreis befindet sich im Ausnahmezustand. Der Corona-Virus legt das öffentliche Leben in Teltow-Fläming zunehmend lahm. Derzeit leben 26 Menschen in TF in Quarantäne. Am Mittwoch wurde dem Gesundheitsamt ein weiterer Corona-Fall gemeldet. Insgesamt wurden bisher elf Menschen positiv auf das Virus getestet.

Die Betroffenen leben vor allem im Norden. Sechs Erkrankte kommen aus Ludwigsfelde. Die neuesten Fälle gab es in Zossen und Großbeeren. Auch in den Gemeinden Rangsdorf, Baruth und Blankenfelde-Mahlow wurden bestätigte Corona-Fälle gemeldet.

Während die Zahl der Infizierten steigt, werden an den beiden Krankenhäusern in Ludwigsfelde und Luckenwalde Corona-Testzentren eingerichtet.

Am Mittwoch hat das Corona-Testzentrum am Ludwigsfelder Krankenhaus seine Arbeit aufgenommen. Luckenwalde soll folgen. Quelle: Jutta Abromeit

Von Montag bis Freitag sollen dort ab sofort zu festen Zeiten – zwischen 9 und 11 Uhr sowie zwischen 14 und 16 Uhr – Rachenabstriche genommen werden, sofern die Patienten grippale Symptome zeigen oder zur Hochrisikogruppe gehören. Am Mittwoch kamen in den ersten zwei Stunden 15 Patienten in das Ludwigsfelder Testzentrum.

Am Mittwoch noch 129 Verdachtsfälle in Teltow-Fläming

„Derzeit ist eher von einer Zunahme an neuen Fällen auszugehen, als dass die Zahl abnehmen wird“, sagte Landrätin Kornelia Wehlan ( Die Linke) am Mittwoch. Die kurzfristig eingerichteten Testzentren sollen unkompliziert die Möglichkeit für einen Rachenabstrich bieten.

Am Mittwochnachmittag stand das Ergebnis für 129 Verdachtsfälle im gesamten Landkreis noch aus. Ab wann es ein Testzentrum auch in Luckenwalde geben wird, ist noch unklar.

Am Mittwoch wurden wie angekündigt schließlich alle Schulen und Kitas geschlossen. Endgültige Zahlen, wie viele Kinder von der eingerichteten Notbetreuung profitieren, wird es erst Ende der Woche geben. Über fragliche Einzelfälle entscheidet das Jugendamt bis Freitag.

Circa 1100 Kinder in Notbetreuung

Laut Informationen des Landkreises vom Mittwoch sollen 965 Kitakinder und 340 Schulkinder weiterhin betreut werden. Das entspricht etwa sechs Prozent aller Kinder, die in TF normalerweise im Hort betreut werden oder eine Schule besuchen.

Landrätin Kornelia Wehlan (r.) und die Leiterin des Krisenstabs Silke Neuling informieren täglich über den Stand der Ausbreitung des Virus. Quelle: Victoria Barnack

„Diesen ersten, vorläufigen Zahlen ist zu entnehmen, dass sich die Familien in Teltow-Fläming engagiert dem aktuellen Anspruch stellen“, sagte Wehlan. Sie lobte das Verantwortungsbewusstsein der Mütter und Väter im Kreis. „Für dieses besonnene Verhalten kann man den Eltern in TF nur danken.“

Zum Vergleich: In Berlin rechnet man damit, dass die Notbetreuung für etwa 15 Prozent aller Kita- und Schulkinder geleistet werden muss.

Allein in Luckenwalde 18 Spielplätze

Wo nun aber hin mit den Kleinen? Viele Eltern nehmen ihre Kinder inzwischen mit zur Arbeit oder bleiben selbst im Home Office. Der Ausgleich am Nachmittag an der frischen Luft ist zumindest auf den Spielplätzen seit Mittwoch verboten. Das legt eine bundesweite Anordnung fest.

Auch die Spielplatz-Ordnung wird für die Zeit der Absperrung abgedeckt. Quelle: Victoria Barnack

Vor Ort kümmerten sich am Mittwoch die Bauhöfe um die Absperrungen. Allein in Luckenwalde gibt es 18 Spielplätze und Sportanlagen. „Nicht alle können wir mit Bauzäunen absperren“, sagte Bauhofleiter Frank Dunker. „Dafür sind einige Plätze einfach zu groß.“ Die Mitarbeiter behelfen sich deshalb mit Absperrband und Warnbaken.

Sozialarbeiter organisieren spezielle Angebote für Kinder

Während die Bauhöfe noch mit dem Absperren beschäftigt waren, hatte der Luckenwalder Sozialarbeiter Jens Bunk bereits neue Ideen für die Kids. Er will sein Potenzial gemeinsam mit Kollegen anderer Einrichtungen nutzen. „In einem Treffen wollen wir klären, wie wir die Stadt und unsere Kinder und Jugendlichen unterstützen können“, sagt Bunk.

Er will die gesperrten Spielplätze ablaufen und mit Eltern und Kindern ins Gespräch kommen. „Wir wollen darüber reden, warum es jetzt so wichtig ist, sich an die Regeln zu halten und wollen damit um Verständnis werben“, erklärt er. Auch, ob Freizeitangebote in kleinen Gruppen in den bevorstehenden Wochen möglich sind, soll geklärt werden.

Von Victoria Barnack