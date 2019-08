Luckenwalde

Noch herrscht im Luckenwalder Stadttheater Sommerpause. Doch bevor die Spielstätte am 21. September in die neue Saison startet, werden bereits die Programmhefte für das Jahr 2020 verteilt. Sie liegen druckfrisch in einer Auflage von 8000 Exemplaren vor und werden in den nächsten Tagen in Geschäften, Einrichtungen und Begegnungsstätten ausgelegt.

Auch online kann das Programm für die inzwischen 92. Spielzeit von Januar bis Juni 2020 auf der Stadtseite unter www.luckenwalde.de eingesehen werden. Der Ticketverkauf startet am 26. August um 10 Uhr in allen bekannten Vorverkaufsstellen und auch in der Luckenwalder MAZ-Ticketeria, Breite Straße 19/20.

Bunter Mix für jedes Alter

„Wir haben in bewährter Weise wieder einen Mix für ein breites Publikum vorbereitet“, kündigt Andreas Kitzing vom Luckenwalder Kulturamt an. Und er stellt fest: „Trotz des digitalen Zeitalters wollen doch viele Besucher ihr Programmheft in den Händen halten.“ Von der Klassik über Volksmusik und das Kindertheater bis zum Blues und Schauspiel steht eine bunte Mischung auf dem Programm.

Operette zum Auftakt

Den Auftakt am 12. Januar bildet traditionell das Gastspiel der Johann-Strauss-Operette Wien. Diesmal wird „Gräfin Mariza“ anreisen. „Unsere Bühne mit dem Orchestergraben ist dafür optimal“, sagt Kitzing.

Die Berliner Gruppe MTS, den Älteren noch aus DDR-Zeiten bekannt, geben sich am 31. Januar mit ihrem Liedkabarett die Ehre.

Für Heiterkeit und Fettnäpfchen sorgt am 11. Februar der Comedy-Meister Jürgen von der Lippe. „Er kommt bereits zum zehnten Mal und präsentierte sich immer vor ausverkauften Haus, unglaublich“, lobt Kitzing. Weil sich prominente Künstler einen langfristigen Kartenvorverkauf wünschen, sind Ticktes für Jürgen von der Lippe und auch Olaf Schubert (1. April) schon länger im Umlauf. „Es gibt noch Restkarten. Wer dabei sein will, sollte sich beeilen“, rät Kitzing.

Jürgen von der Lippe kommt am 11. Februar. Für diese Veranstaltung gibt es nur noch Restkarten. Quelle: Iris Krüger

Neulinge auf der Luckenwalder Bühne sind „Sekt an the City“. Sie präsentieren am 4. März unter dem Motto „Frisch geföhnt und flach gelegt“ ein herzerfrischendes Kabarett zum Frauentag. Das „Phantom der Oper“ mit Musical-Weltstar Deborah Sasson kehrt am 14. März nach Luckenwalde zurück.

Seit einem Vierteljahrhundert gibt es den beliebten „Blues im Stadttheater“. „East Blues Experience“ setzt diese Tradition am 21. Februar fort. Die Luckenwalder Musiker „ohne filter“ feiern ihr 20-jähriges Bandjubiläum und laden zum 22. Februar ins Stadttheater ein. Die „Prinzen“ machen auf ihrer Tour 2020 am 26. März in Luckenwalde Station.

Kleine Besucher kommen auf ihre Kosten

Kleine Theaterbesucher kommen beim „Traumzauberbaum“ (18. April) oder beim Ausflug in Janoschs Panama-Land (26. Februar) auf ihre Kosten. Spannung und Gänsehaut verspricht das Berliner Kriminal Theater mit dem Stück „Ein Mord wird angekündigt“. Krimifans sollten sich den 25. April vormerken. Der steht auch bei Kitzing auf der persönlichen Favoritenliste. „Ich würde mir auch die Operette und den Blues nicht entgehen lassen“, so Kitzing.

Von Elinor Wenke