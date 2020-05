Tierheim Zossen freut sich über große Hilfsbereitschaft in Corona-Zeiten

Wünsdorf

„Seit dem 17. März geschlossen“ steht am Außentor des Tierheims der „Aktion Tier“ im Zossener Ortsteil Wünsdorf. Das gilt allerdings nur für zweibeinige Besucher. Und selbst die dürfen kommen, wenn sie zu den ehrenamtlichen Hundeausführern gehören oder vorab telefonisch ein ernsthaftes Interesse an einem Vermittlungsgespräch zu einem der Fundtiere signalisiert haben.

Arbeiten in Notbesetzung

Wie es dem Tierheim und den Tieren in Zossen in Corona-Zeiten geht? Ursula Bauer, die Vorsitzende des Trägervereins, kann nur wenige Unterschiede zu normalen Zeiten erkennen. „Wir haben mehr Zeit, an Dingen zu arbeiten, zu denen wir sonst nicht kommen“, sagt sie. Das Tierschutzzimmer sei fast fertig. Und ja, die Mitarbeiterinnen empfangen die Besucher am Tor mit Maske über Mund und Nase, und „wir arbeiten eher in einer Art Notbesetzung“, fügt sie hinzu. Notbesetzung heißt, mindestens drei Mitarbeiter müssen anwesend sein. „Das ist allerdings auch abhängig vom Tierbestand“, sagt Bauer.

Maikätzchen

Auf „ Maikätzchen“ schwören schon Generationen von Katzenfreunden. Die ersten gibt es in Wünsdorf längst: Drei im Rahmen der Aktion Kitty eingefangene Straßenkatzen haben gerade ihre Würfe zur Welt gebracht, da ist auch für die Tierpflegerinnen immer genug zu tun. Die Katzenbabys werden in einigen Wochen vermittelt, die Mamas dürfen dann zurück in die gewohnte Freiheit. Sterilisiert natürlich.

Spaßtiere

„Aktuell haben wir keine erhöhte Nachfrage nach Hund oder Katze“, sagt Ursula Bauer, die hauptamtlich in Berlin für die bundesweite Aktion Tier arbeitet. „Und es werden auch nicht mehr Fundtiere als sonst abgegeben.“ Die beiden Windhunde, die erst kürzlich von der Polizei ins Tierheim gebracht wurden, sind eher die Ausnahme, die die Regel bestätigt. In erstaunlich gutem Zustand, offen und freundlich – wenn man bedenkt, dass sie gerade erst ausgesetzt und an einen Laternenpfahl gebunden wurden, ein Wunder, wie sie auf fremden Besuch reagieren. „Am Ende der Krise werden wir wissen, ob zahlreiche Menschen sich jetzt Spaßtiere zugelegt haben“, ergänzt Bauer, „die sich jetzt aus lauter Langeweile gekauft haben.“

Solide Finanzierung

Finanziell geht es dem Tierheim in Zossen wie eh und je. Ursula Bauer: „Wir haben von Anfang an auf eine solide, nachhaltige Finanzierung gesetzt. Wir bauen nicht auf Spenden, wir können ja auch den Tieren nicht sagen, es gibt heute nichts zu fressen, es sind keine Spenden da.“ Langfristige Planung und Fundtierverträge mit Potsdam, Kleinmachnow oder Stahnsdorf sorgen dafür, dass die Einnahmen weitgehend stabil sind.

Wartet auf eine neue Familie. Quelle: Udo Böhlefeld

Nach wie vor gibt es allerdings keinen neuen Fundtiervertrag mit der Stadt Zossen. Beide, Stadt und Verein, hatten 2018 um einen neuen Vertrag gerungen. Am Ende kündigte der Verein der Stadt die alte Vereinbarung, weil Bürgermeisterin Michaela Schreiber nur Einzelfallabrechnungen akzeptieren wollte. Ein hoher bürokratischer Aufwand zu Bedingungen, zu denen ein Tierheim im Bereitschaftszustand nicht existieren kann. Seitdem bittet der Verein, sich mit Fundtieren im Zossener Stadtgebiet direkt an die Verwaltung zu wenden.

Hilfsbereitschaft war groß

Spendenaufrufe nutzt das Tierheim nur sehr vorsichtig und wenn es um hochpreisige Dinge geht. Eine teure Operation beispielsweise, die das Budget sprengt. Oder gelegentlich im Rahmen der Straßenkatzen-Aktion Kitty, bei der wild lebende Katzen eingefangen, sterilisiert und gesund gepflegt werden, bevor man sie wieder in Freiheit lässt. Um so mehr zeigt sich Ursula Bauer überrascht, „wie unglaublich groß die Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung in den vergangenen Wochen gewesen ist.“ Immer mal wieder seien Menschen am Tor aufgetaucht oder haben sich auf anderen Wegen gemeldet. „Wie geht es euch? Können wir irgendwie helfen?“ waren Fragen, die sehr viel öfter als sonst gestellt worden sind. „Für diese extreme Hilfsbereitschaft möchte ich mich ausdrücklich bedanken“, ist es Ursula Bauer wichtig.

Von Udo Böhlefeld