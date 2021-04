Tierischer Bewohner aus Zossen: Die Kolkraben-Dame Charlotte

Zossen

Charlotte ist ziemlich vorwitzig und hat ihren ganz eigenen Kopf – und den setzt sie vehement durch. Löffel, Schlüssel, Flaschenöffner, Feilen, Schleifpapier – nichts ist vor ihr sicher. Die Kolkraben-Dame schleppt alles in ihre Verstecke. Zum Glück kennt Nina Kossatz die „geheimen“ Orte und kann sich ihr Werkzeug und ihren Hausrat wieder zusammensuchen. „Unter dem Wellblechdach des Schuppens lag immer alles Mögliche, woran sie Gefallen gefunden hat“, erzählt sie Auf ihrem Grundstück an einer unbefestigten Straße in Zossen, wo sie ihre Werkstatt für Tierpräparation hat, wuchs der Kolkrabe auf.

Nina Kossatz aus Zossen ist Tierpräparatorin und zog Charlotte auf. Quelle: Nina Kossatz

„Jemand brachte Charlotte, als sie gerade frisch geschlüpft war. Sie musste aus dem Nest gefallen sein und war völlig verfroren, nackt und blind. Ich habe sie erst einmal auf ein Heizkissen gepackt“, erinnert sich Nina Kossatz. Das ist mittlerweile zwei Jahre her. Jeden Abend nahm sie den Vogel im Körbchen mit in ihre Wohnung und jeden Morgen mit aufs Grundstück.

Ein frecher Kolkrabe

Als der Kolkrabe fliegen konnte, war er auf einmal verschwunden. Er hatte sich wohl verirrt. Ein Nachbar fand das Tier und brachte es zurück. Charlotte habe nur Dummheiten gemacht, meint die Rabenmutter und erzählt, dass als sie Mauerfugen verputzte, der Vogel alles wieder herausholte. Er stibitzte Sachen aus der Handtasche und ihrer Tochter eine Kindermilchschnitte aus der Hand. Er zwickte den kleineren Hund der Familie in den Schwanz und stahl ihm das Futter unter der Nase weg. „Meine Dogge Elli ist furchtbar eifersüchtig und hat mal nach dem Raben geschnappt. Es lagen viele Federn umher und ich befürchtete das Schlimmste. Sechs Wochen war Charlotte verschwunden, dann kam sie wieder, hält aber seitdem Abstand.“

Manchmal käme sie auch mit ihrem Freund, erzählt Nina Kossatz, der sitze wartend in den Pappeln, während Charlotte ihr Fressen auf dem Dach genieße – am liebsten mag sie Fleisch. Fleisch liebt auch der Rote Milan, der jeden Tag kommt, um sich seine Mahlzeit abzuholen. „Er war einfach mal hier und ich habe ihm eine Maus auf das Schuppendach geworfen. Dann kam er öfter – und ich kaufte Hühnchen für ihn. Ab und an bekomme ich vom Jäger angefahrenes Wild. Zu Anfang habe ich mich noch versteckt und ihn beobachtet, aber zunehmend verlor er seine Scheu und kommt nun auch, wenn ich in der Nähe bin“, so Nina Kossatz. Sie erzählt, als der Vogel seine Jungen versorgt habe, besuchte er das Grundstück bis zu zehnmal am Tag. Auch ein Schwarzer Milan lasse sich ab und an sehen, aber der sei lange nicht so zutraulich. Im Winter war ein Seeadler da, den verwöhnte die passionierte Anglerin mit Fisch.

Nina Kossatz hat ein großes Herz für Tiere. Wer Hunger hat, bekommt etwas zu fressen, lautet ihre Devise. „Einige bringen mir im Sommer Piepmätze an. Eigentlich habe ich das ganze Jahr über Tiere zum Aufpäppeln. Eine Ringeltaube, Meisen, Amseln, Spechte, ein Eichelhäher und ein Waschbär waren darunter.“ Momentan wird ein kleines Kaninchen gehegt und gepflegt.

Von Heidrun Voigt