Zossen

Erwartungsvoll starren zehn Kinder der Wünsdorfer Erich Kästner Grundschule auf Martha. Die Achtjährige steht in einem schmalen Gang, vor ihr ein Türrahmen, der mit einem dicken roten Band samt großer Schleife versperrt ist. Martha blickt konzentriert auf die Schere in ihrer Hand, die sie nun langsam an die Schleife ansetzt. Als sie das Band mit nur einem Schnitt zertrennt, jubeln die Kinder um sie herum und werfen rote Blütenblätter in die Luft. Damit ist der Tierschutzraum im Tierheim Zossen offiziell eröffnet.

Ein Blick in das neue Tierschutzzimmer in Zossen. Quelle: Lisa Neugebauer

Tierschutzraum soll Kindern Umweltschutz vermitteln

Die Hortkinder der Kästner Grundschule sind die Ersten, die den neuen Lehrnort kennenlernen dürfen. Mit großen Augen betreten sie das Zimmer und stürzen sich gleich auf die vielen verschiedenen Ausstellungsstücke, die den Zweitklässlern Tier- und Naturschutz näherbringen sollen: In einer Höhle finden sie einen Fuchspelz, bei einem Tastspiel müssen sie Wildschweinfell und Rehgeweihe erkennen, an der Decke hängen Quallen aus Plastikmüll. Einige bleiben vor den Lehrtafeln stehen, schnappen sich ein Buch oder begutachten die im Käfig eingesperrten Stofftier-Meerschweinchen.

Die Zweitklässler der Wünsdorfer Erich Kästner Grundschule freuen sich über das neue Tierschutzzimmer. Quelle: Lisa Neugebauer

Das Zimmer gestaltet hat Tierschutzpädagogin Xenia Tregub vom Verein Aktion Tier. Einiges davon habe sie selbst gebastelt, erzählt sie. Vieles stamme aber auch aus dem Fundus der Organisation und finde hier ein zweites Zuhause. Die Spiele, Tafeln und Ausstellungsstücke behandeln verschiedene Themen von Umweltschutz, die Tregub ab sofort Kindern in verschiedenen Veranstaltungen näherbringen will. Ziel ist es, schon den Kleinsten spielerisch einen respektvollen Umgang mit Tier und Natur zu vermitteln und sie zu eigenen Aktionen zu animieren.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zossener Lernort ist etwas besonderes

Bereits 2011 eröffnete der bundesweit agierende Verein Aktion Tier in Zusammenarbeit mit der Stiftung Menschen für Tiere das erste Tierschutzzimmer. Inzwischen gibt es Dutzende solcher Lernorte im Land. Das Besondere an dem neuen Zimmer in Zossen ist aber, dass es direkt auf dem Gelände des Tierheims ist und der Verein selbst den Raum gestaltet hat. Die meisten Tierschutzzimmer befinden sich in Schulen, und diese haben die Ausstellungsstücke oft selbst gestaltet.

„Hier im Tierheim sind wir noch einmal viel näher an der realen Welt und an realen Tieren“, sagt Pädagogin Tregub. Die Kinder könnten im Tierheim direkt erleben, was eine unüberlegte Anschaffung für das Tier bedeutet und gleichzeitig ein positives Beispiel sehen, wie eine gute Haustierhaltung aussehen soll. „So lernen Kinder praxisnah fürs Leben, ganz ohne erhobenen Zeigefinger.“

Zur Galerie Im Tierheim Zossen können Kinder ab jetzt noch mehr zum Thema Naturschutz lernen. Am Dienstag hat dort das Tierschutzzimmer seine Türen geöffnet. Zweitklässler der Erich Kästner Grundschule in Wünsdorf haben es schon mal getestet.

Kinder können Tierheim anschauen

Wie gut das bereits bei der allerersten Gruppe des Lernortes klappt, beweist Tregub mit einem Quiz. Euphorisch raten die Kinder mit, wie viel Geld ein Hund im Monat kostet oder wie viele Katzen es in Deutschland gibt. Wie nebenbei erklärt die Pädagogin den Kindern so, dass einiges dazu gehört, sich ein Haustier anzuschaffen. Eindringlich wird das jedem Kind dann auch bei einem Rundgang über das Gelände klar. Leiterin Myriam Laser erklärt, wie die Hunde, Katzen, Hasen und Meerschweinchen ins Tierheim gekommen sind.

Die Zweitklässler der Wünsdorfer Erich Kästner Grundschule weihen das neue Tierschutzzimmer im Tierheim Zossen ein. Zu diesem Anlass bekommen sie auch eine Führung über das Gelände. Quelle: Lisa Neugebauer

Hortnerin Katja Moritz ist begeistert von dem Projekt: „Hier sehen dir Kinder nichts Weltfremdes, sondern erleben etwas, was die meisten noch nicht gesehen haben und was wichtig ist“, sagt sie. Zukünftig sollen natürlich nicht nur die Kinder des Horts Wünsdorf, sondern alle interessierten Kindergruppen aus schulischen und außerschulischen Bildungseinrichtungen das Tierschutzzimmer besuchen.

Lesen Sie auch:

Die achtjährige Martha jedenfalls ist begeistert. „Ich finde es ganz wunderbar“, sagt sie. „Es ist schön, dass wir so viele Tiere sehen und das Quiz war auch schön.“ Stolz berichtet die Zweitklässlerin, dass sie acht Fragen richtig beantworten konnte. „Da war es mal nützlich, dass ich so viel über Tiere weiß“, sagt sie.

Von Lisa Neugebauer