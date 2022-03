Trebbin

Polizisten kontrollierten am Donnerstagvormittag auf der Verbindungsstraße zwischen Trebbin und der Bundesstraße 101 einen Pkw Volkswagen. Der Fahrer hatte Betäubungsmittel konsumiert und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis – was ihm gleich zwei Anzeigen einbrachte. Seinen Fahrzeugschlüssel musste er sofort abgeben.

Ludwigsfelde: Jugendliche bei Ladendiebstahl erwischt

Am Donnerstag in einem Supermarkt in Ludwigsfelde stellten Mitarbeiter drei Jugendliche, wie diese Getränkedosen entwenden wollten. Bei der Inaugenscheinnahme der mitgeführten Sachen wurden bei einem Jugendlichen Betäubungsmittel gefunden. Diese wurden sichergestellt. Die Polizei nahm Strafanzeigen auf und holte den erforderlichen Strafantrag ein.

Jüterbog: 800 Euro Schaden durch Unachtsamkeit beim Ausparken

Auf einem Parkplatz im Wursthof in Jüterbog kam es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw Ford kollidierten, als eines der Fahrzeuge ausparkte. Die Insassen blieben unverletzt und die Fahrzeuge fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf.

Wildunfall auf der B 246: Peugeot trifft Reh

Ein Peugeot kollidierte am Donnerstagabend auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Schöneiche und Telz mit einem Reh, das verendete. Fahrzeuginsassen wurden nicht verletzt. Am PKW entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Von MAZonline