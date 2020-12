Trebbin

2021 jährt sich zum 25. Mal ein schmerzlicher Vorfall, der die Stadt Trebbin bis heute beschäftigt und belastet. Der italienische Bauarbeiter Orazio Giamblanco wurde 1996 in Trebbin Opfer rechtsextremer Gewalt. Er wurde von Skinheads zusammengeschlagen und ist seither an den Rollstuhl gefesselt. In der Stadt will man in würdiger Weise an das Geschehen erinnern und gleichzeitig ein Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit setzen. Doch über das Wie gehen die Meinungen stark auseinander und geben dem gut gemeinten Anliegen und der gesamten Debatte einen peinlichen Beigeschmack.

Vier Anträge der Neuen Liste

Die Fraktion Neue Liste hatte insgesamt vier Anträge in die Stadtverordnetensitzung eingebracht, um Giamblanco auf unterschiedliche Art zu ehren. So soll eine Stiftung gegründet werden, die neue Feuerwache als Orazio-Giamblanco-Haus benannt, die Straße „Berliner Tor“ zwischen Haltinger Platz und Feuerwehr-Neubau zur Orazio-Giamblanco-Straße umbenannt und eine Gedenktafel am Haltinger Platz errichtet werden. An diesem Standort hatte sich damals der Überfall ereignet.

Monatelange Debatte

Der Entscheidung war eine monatelange Debatte vorausgegangen. So hatte die damalige Fraktion Neue Liste/Die Partei im Frühjahr eine Namensgebung für Orazio Giamblanco an der künftigen Feuerwache gefordert. Der Antrag wurde abgeblockt, später wieder eingebracht und zurückgezogen. Feuerwehrleute selbst hatten gebeten, das Gebäude nicht zu benennen. Die AfD war mit ihrem Ansinnen einer Bürgerbefragung an der Mehrheit der Stadtverordneten gescheitert. Die Stadtverwaltung hatte schließlich vorgeschlagen, statt einer Namensgebung eine Gedenktafel zu errichten.

Stiftung abgelehnt

Die Stiftung sollte nach dem Vorschlag der Neuen Liste mit 50.000 Euro ausgestattet und mit jährlich 10.000 Euro aufgestockt werden. Fraktionschef Michael Baumecker erklärte das Ziel: „Mit dem Geld können Veranstaltungen und internationale Begegnungen organisiert werden, um Weltoffenheit und die Achtung fremder Kulturen und Religionen zu fördern.“ Ralf Marschall ( CDU) gab zu bedenken: „Bei unserem defizitären Stadthaushalt kämen in den nächsten zwei Jahren noch 70.000 Euro Schulden dazu.“ Der Antrag der Neuen Liste wurde mit großer Mehrheit abgelehnt.

Der Trebbiner Marktplatz bleibt Marktplatz und wird nicht umbenannt. Quelle: Margrit Hahn

Auch die Straßenumbenennung und die Namensgebung für die neue Feuerwache fanden keine Mehrheit, obwohl Baumecker ziemlich gereizt erklärt hatte: „Sie sollten sich genau überlegen, wie Sie stimmen würden, wenn es um den Namen Theodor Fontane ginge.“ Sascha Riedel (Die Partei) hatte als Kompromiss vorgeschlagen, statt der Straße den Marktplatz als Orazio-Giamblanco-Platz zu benennen, doch auch das wurde abgelehnt.

Irritationen

Paul Schuchardt (UFW) brachte auf den Punkt, was offenbar etliche Stadtverordnete bewegte: „Ich bin irritiert, dass wir jetzt vier Anträge der Neuen Liste auf dem Tisch haben. Was will man damit bewirken? Geht die Fraktion davon aus, dass einige Anträge abgelehnt werden?“ Schuchardt versicherte weiterhin: „Nur weil wir dagegen stimmen, darf nicht der Eindruck entstehen, dass wir uns der Würdigung und dem Gedenken verschließen.“

Die neue Feuerwache im Bau – sie soll keinen Namen erhalten. Quelle: Elinor Wenke

Beschlossen wurden letztlich zwei Vorhaben: Der Haltinger Platz soll zum Orazio-Giamblanco-Platz umbenannt und dort auch eine Gedenktafel für das Opfer errichtet werden.

Von Elinor Wenke